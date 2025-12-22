    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Jedes vierte Unternehmen rechnet 2026 mit schlechteren Geschäften

    Foto: Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Rund 26 Prozent der deutschen Unternehmen erwarten 2026 eine Verschlechterung ihrer Geschäfte. Das ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts, die am Montag veröffentlicht wurde.

    59 Prozent der befragten Unternehmen rechnen demnach damit, dass sich ihre wirtschaftliche Lage im kommenden Jahr nicht verändern wird. Nur rund 15 Prozent hoffen auf eine Verbesserung. "Die Unternehmen bleiben sehr zurückhaltend - von Aufbruchstimmung ist weit und breit nichts zu sehen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Wirklich optimistisch blickt kaum eine Branche auf 2026."

    Die Skepsis erstreckt sich über alle Wirtschaftsbereiche. Industrieunternehmen erwarten zu rund 55 Prozent 2026 eine unveränderte Lage, 26,5 Prozent rechnen mit schlechteren Geschäften, 18 Prozent mit einer Verbesserung. Positiv fällt der Bereich der elektrischen Ausrüstungen auf, in dem der Anteil der optimistischen Unternehmen (27 Prozent) den der pessimistischen Unternehmen (rund 13 Prozent) übertrifft.

    Bei den Dienstleistungsunternehmen zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier erwarten rund 63 Prozent eine stabile Lage, rund 23 Prozent eine ungünstige Entwicklung, 14 Prozent hoffen auf eine Verbesserung. Besonders viele pessimistische Einschätzungen kommen aus dem Handel. Hier erwarten 32,5 Prozent eine Verschlechterung.

    Auch im Baugewerbe ist der Ausblick verhalten. Rund 33 Prozent der Betriebe rechnen mit einer ungünstigeren Lage, 56,5 Prozent erwarten 2026 keine Veränderung und nur rund zehn Prozent hoffen auf bessere Geschäfte. "Die Zahlen sind insofern überraschend, als die Branche eigentlich auf das angekündigte Infrastrukturpaket hoffen könnte. Euphorie scheint dies noch nicht auszulösen", sagte Wohlrabe.



    Verfasst von Redaktion dts
