DFSK betritt mit strategischer Fahrzeugpalette offiziell den ägyptischen Markt

CAIRO, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, eine Marke für intelligente Fahrzeuge mit neuer Energie, veranstaltete ihre Einführungsveranstaltung in Kairo, Ägypten, und führte dabei offiziell ihr strategisches Modell E5 PLUS sowie zwei weitere neue Produkte auf dem ägyptischen Markt ein. In der Nacht der Veranstaltung beleuchteten Lichter die Silhouette der Pyramide vor dem Hintergrund der Wüste, des Sternenhimmels und der Stadtlandschaft und schufen einen eindrucksvollen Dialog zwischen moderner, intelligenter neuer Energietechnologie und antiker Zivilisation. Diese Veranstaltung markiert den ersten offiziellen Eintritt von DFSK in den ägyptischen Markt und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der 20-jährigen internationalen Entwicklung der Marke dar, die den Übergang zur Elektrifizierung und intelligenten Mobilität in vollem Umfang vorantreibt.

20 Jahre globale Präsenz, die Marke entwickelt sich weiter

Als dauerhaftes Symbol der ägyptischen Zivilisation verkörpern die Pyramiden ein tiefgreifendes historisches Erbe - ein Erbe, das mit der zwei Jahrzehnte währenden globalen Expansion von DFSK und seinem ursprünglichen Markenanspruch im Einklang steht. Seit dem ersten Markteintritt in Übersee im Jahr 2005 hat DFSK seine Präsenz auf 70 Länder und Regionen ausgeweitet, das Vertrauen von 550.000 Anwendern gewonnen und ein Netz von mehr als 1.000 Vertriebs- und Servicestellen aufgebaut, das eine solide Grundlage für seinen Ruf der Zuverlässigkeit bildet. Vor dem Hintergrund des Zeitalters der Elektrifizierung hält die DFSK weiterhin an ihrer Kern-DNA der Zuverlässigkeit fest und steuert gleichzeitig mit einer nutzerzentrierten Denkweise. Angetrieben von neuen Energietechnologien und Innovationen, gestaltet die Marke die grüne und intelligente Mobilität neu.

Vincent Zheng, Associate President von SERES Overseas BU, erklärte bei der Markteinführung: "In Zusammenarbeit mit der El Tarek Automotive Group stellen wir den ägyptischen Verbrauchern eine neue Generation von Fahrzeugen vor, darunter den E5 PLUS. Wir werden auch in Zukunft verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren und die Integration von Zuverlässigkeit und Intelligenz vertiefen, um neue Energiefahrzeuge von Weltklasse zu bauen und die Vorteile fortschrittlicher Technologie noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen".