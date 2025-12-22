    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DFSK betritt mit strategischer Fahrzeugpalette offiziell den ägyptischen Markt

    Die Markteinführung markiert den kontinuierlichen Übergang der Marke zur intelligenten neuen Energiemobilität

    CAIRO, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, eine Marke für intelligente Fahrzeuge mit neuer Energie, veranstaltete ihre Einführungsveranstaltung in Kairo, Ägypten, und führte dabei offiziell ihr strategisches Modell E5 PLUS sowie zwei weitere neue Produkte auf dem ägyptischen Markt ein. In der Nacht der Veranstaltung beleuchteten Lichter die Silhouette der Pyramide vor dem Hintergrund der Wüste, des Sternenhimmels und der Stadtlandschaft und schufen einen eindrucksvollen Dialog zwischen moderner, intelligenter neuer Energietechnologie und antiker Zivilisation. Diese Veranstaltung markiert den ersten offiziellen Eintritt von DFSK in den ägyptischen Markt und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der 20-jährigen internationalen Entwicklung der Marke dar, die den Übergang zur Elektrifizierung und intelligenten Mobilität in vollem Umfang vorantreibt.

    DFSK, an intelligent new energy vehicle brand, held its launch event in Cairo, Egypt, officially introducing its strategic model E5 PLUS alongside two additional new products to the Egyptian market

    20 Jahre globale Präsenz, die Marke entwickelt sich weiter

    Als dauerhaftes Symbol der ägyptischen Zivilisation verkörpern die Pyramiden ein tiefgreifendes historisches Erbe - ein Erbe, das mit der zwei Jahrzehnte währenden globalen Expansion von DFSK und seinem ursprünglichen Markenanspruch im Einklang steht. Seit dem ersten Markteintritt in Übersee im Jahr 2005 hat DFSK seine Präsenz auf 70 Länder und Regionen ausgeweitet, das Vertrauen von 550.000 Anwendern gewonnen und ein Netz von mehr als 1.000 Vertriebs- und Servicestellen aufgebaut, das eine solide Grundlage für seinen Ruf der Zuverlässigkeit bildet. Vor dem Hintergrund des Zeitalters der Elektrifizierung hält die DFSK weiterhin an ihrer Kern-DNA der Zuverlässigkeit fest und steuert gleichzeitig mit einer nutzerzentrierten Denkweise. Angetrieben von neuen Energietechnologien und Innovationen, gestaltet die Marke die grüne und intelligente Mobilität neu.

    Vincent Zheng, Associate President von SERES Overseas BU, erklärte bei der Markteinführung: "In Zusammenarbeit mit der El Tarek Automotive Group stellen wir den ägyptischen Verbrauchern eine neue Generation von Fahrzeugen vor, darunter den E5 PLUS. Wir werden auch in Zukunft verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren und die Integration von Zuverlässigkeit und Intelligenz vertiefen, um neue Energiefahrzeuge von Weltklasse zu bauen und die Vorteile fortschrittlicher Technologie noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen".

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    DFSK betritt mit strategischer Fahrzeugpalette offiziell den ägyptischen Markt Die Markteinführung markiert den kontinuierlichen Übergang der Marke zur intelligenten neuen Energiemobilität CAIRO, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ - DFSK, eine Marke für intelligente Fahrzeuge mit neuer Energie, veranstaltete ihre …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     