Silberpreis
Silber mit Rally: +3,06 % in 24h auf 69,19 USD
Silberpreis legt +3,06 % zu und erreicht 69,19 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,05 %
|1 Monat
|+37,60 %
|3 Monate
|+57,75 %
|1 Jahr
|+132,76 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 29,72613USD. Heute steht er bei 69,19USD. Das Investment wäre auf 23.276,3USD gewachsen – eine Steigerung von +132,76 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Viele Beiträge deuten auf ein starkes Wachstumspotenzial hin, insbesondere im Kontext steigender Goldpreise und Inflation. Prognosen sprechen von Silberpreisen zwischen 130-135 USD, was das Interesse an Silber und Silberminen anheizt. Anleger erwarten einen bevorstehenden Aufschwung, unterstützt durch positive Medienberichterstattung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.