Trend intakt

Technisch hat sich die Lage des EuroStoxx 50 in den letzten Stunden sichtlich verbessert, ein Sprung über 5.770 Punkte würde erste Hinweise für einen bevorstehenden Anstieg des Barometers an das Rekordhoch aus Mitte November bei 5.818 Punkten liefern. Technisch besitzt der Index aber noch weitaus höheres Kurspotenzial, dieses wird durch das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement definiert und befindet sich bei 5.910 Punkten. Gut möglich, dass in den letzten Tagen noch eine ausgeprägte Weihnachtsrallye erfolgt und auf der Käuferseite positionierte Anleger noch einmal zusätzlich mobilisiert. Auf der Unterseite definiert aktuell der 50-Tage-Durchschnitt bei 5.650 Punkten ein mögliches Korrekturszenario in Richtung der Vorgängerhochs um 5.467 Punkten.

1. Long-Positionen über 5.770 Punkten eröffnen. Stopp unter 5.670 Punkten platzieren. Kursziele bei 5.818/5.910 Punkten.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU054S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,84 - 5,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.182,754 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.182,754 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.760,36 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5.910 Punkte Hebel: 9,86 Kurschance: + 25 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5E2H Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,84 - 6,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.434,901 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.434,901 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.760,36 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

