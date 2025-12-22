Fraport mit letztem Strohhalm

Technisch gesehen hat die Fraport-Aktie eine fast ein halbes Jahr lang andauernde Seitwärtsbewegung zwischen 70,65 und in der Spitze 81,35 Euro auf der Unterseite verlassen und damit ein temporäres Verkaufssignal generiert. Einzig der 200-Tage-Durchschnitt bewahrt das Wertpapier derzeit vor einem weiteren Abstieg, auf Wochenbasis sind die Signale auf der Unterseite jedoch omnipräsent und könnten zu weiteren Abschlägen auf 64,80 und darunter in den Bereich von 60,20 Euro führen und sich dementsprechend für eine Positionierung auf der Unterseite anbieten. Auf der Oberseite könnte ein Wiedereintritt in die vorherige Schiebephase durch einen Kurssprung über 72,80 Euro eine temporäre Kaufwelle auf 77,25 Euro auslösen. Angesichts der technisch schwierigen Lage in der Fraport-Aktie wird eine derartige Entwicklung derzeit nicht favorisiert.

Fraport plant demnach für das Geschäftsjahr 2025 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Dividende zu zahlen, geplant ist eine Ausschüttung von 1,00 Euro je Aktie. Die Entscheidung fiel auf Basis von einer guten operativen Geschäftsentwicklung in Frankfurt und an den internationalen Standorten. Im kommenden Jahr rechnet der Konzern aber mit einem deutlichen Ergebnisrückgang. Abschreibungen von rund 140 Mio. Euro und höhere Zinsaufwendungen von rund 90 Mio. Euro werden als Gründe aufgeführt.

Trading-Strategie:

1. Short-Einstieg unter 66,70 Euro prüfen , Stopp über 72,30 Euro platzieren. Kursziele 64,80/60,20 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fraport AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0CSY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,62 - 0,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 61,6795 Euro Basiswert: Fraport AG KO-Schwelle: 61,6795 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,93 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5L5F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,53 - 0,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 73,5708 Euro Basiswert: Fraport AG KO-Schwelle: 73,5708 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 60,20 Euro Hebel: 10,67 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

