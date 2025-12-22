Asiatische Märkte im Aufwind nach verlängertem Zinsstopp der PBoC

Die asiatischen Aktienmärkte sind mit kräftigen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Rückenwind kam sowohl von der Wall Street als auch von geldpolitischen Signalen aus China.

Die People’s Bank of China (PBoC) hat ihre wichtigsten Kredit-Leitzinsen zum siebten Mal in Folge unverändert belassen. Der einjährige Loan Prime Rate (LPR), der als zentraler Referenzzins für Unternehmens- und Konsumentenkredite dient, verbleibt bei 3,0 Prozent. Der fünfjährige LPR, maßgeblich für Hypothekenzinsen, wurde bei 3,5 Prozent bestätigt. Beide Sätze liegen damit weiterhin auf historischen Tiefständen und wurden zuletzt im Mai um jeweils zehn Basispunkte gesenkt.

Auch der Sieben-Tage-Repo-Satz, mittlerweile das wichtigste geldpolitische Instrument der PBoC, blieb bei 1,4 Prozent. Die Notenbank vermeidet damit zusätzliche Impulse, während sie gleichzeitig die finanzielle Unterstützung der Wirtschaft aufrechterhält.

China-Aktien setzen Rallye fort – Yuan stabil

Die chinesischen Aktienmärkte reagierten positiv auf den Zinsentscheid. Der Shanghai Composite legte um rund 0,7 Prozent auf etwa 3.915 Punkte zu, während der Shenzhen Component Index um 1,1 Prozent auf 13.288 Punkte stieg. Damit verlängerten die Festlandbörsen ihre Rallye auf vier Handelstage und erreichten den höchsten Stand seit zwei Wochen.

Der Offshore-Yuan zeigte sich ebenfalls stabil und notierte bei etwa 7,04 je US-Dollar, nahe eines Drei-Monats-Hochs.

Nikkei stürmt über die Marke von 50.000 Punkten

Besonders stark präsentierte sich der japanische Aktienmarkt. Der Nikkei 225 sprang um 1,96 Prozent auf 50.453 Punkte und überschritt damit erstmals nachhaltig die psychologisch wichtige Marke von 50.000 Punkten. Unterstützt wurde der Anstieg von einem weiterhin schwachen Yen, der die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Exporteure verbessert.

Die japanische Währung erholte sich am Montag zwar leicht auf rund 157 Yen je US-Dollar, nachdem sie zuvor ein Elf-Monats-Tief erreicht hatte. Auslöser waren Signale der Behörden, die mögliche Marktinterventionen in Aussicht stellten. Gleichzeitig rechnen Anleger fest mit einer bevorstehenden Zinserhöhung der Bank of Japan, was die Volatilität am Devisenmarkt erhöht.

Hongkong profitiert von Tech-Fantasie rund um TikTok

In Hongkong stieg der Hang Seng Index im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 25.762 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit über einer Woche. Es war der vierte Gewinntag in Folge. Für positive Stimmung sorgten vor allem Nachrichten aus dem Technologiesektor: Berichte über eine Vereinbarung von ByteDance mit drei großen Investoren zur Gründung eines Joint Ventures für den Betrieb der US-Version von TikTok sorgten für Auftrieb bei Internet- und Plattformaktien.

Indien und Australien schließen sich der Aufwärtsbewegung an

Auch andere regionale Märkte zeigten sich freundlich. In Indien legte der Sensex um 0,56 Prozent auf 85.401 Punkte zu. Der australische Leitindex ASX 200 gewann 0,91 Prozent auf 8.682 Punkte und machte damit die Verluste der Vorwoche wett. Besonders stark entwickelten sich Rohstoff- und Minenwerte.

Anleger richten ihren Blick nun auf die am Dienstag anstehenden Protokolle der Reserve Bank of Australia, die weitere Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung liefern könnten.

Wall Street liefert Vorlage

Die freundliche Stimmung in Asien knüpfte an die Kursgewinne an der Wall Street vom Freitag an. Alle drei großen US-Indizes schlossen höher, getragen von einer starken Performance der Technologiewerte.

Gold auf Rekordhoch

Parallel zur Aktienrallye kletterte der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch. Das Edelmetall verteuerte sich am Montag auf 4.390 US-Dollar je Feinunze.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



