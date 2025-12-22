Tocvan: Produktionsstart – Erzabbau hat begonnen!

Es gibt diese seltenen Augenblicke im Rohstoffsektor, in denen sich alles verdichtet. Nicht durch ein weiteres technisches Update. Nicht durch Testergebnisse. Sondern durch echte Bewegung im Gelände. Bei Gran Pilar ist genau dieser Moment jetzt gekommen .

Bulldozer sind im Einsatz. Trenches werden geöffnet. Material wird bewegt. Erz wird abgebaut. Die Infrastruktur nimmt Form an.

Die Pilotmine nimmt Fahrt auf. Und mit ihr beginnt eine neue Realität für Tocvan Ventures Corp.

Was über viele Monate vorbereitet, genehmigt, geprüft und finanziert wurde, wird nun sichtbar: Gold und Silber werden nicht mehr nur entdeckt, sondern aktiv aus dem Boden geholt.

Der Übergang von der Idee zur Umsetzung ist vollzogen: Sichtbar, greifbar, operativ.

Vom Explorationsprojekt zur operativen Realität

Viele Junior-Projekte bleiben ein Leben lang in der Phase des Versprechens. Gran Pilar hat diese Schwelle überschritten.

Mit dem Start der Trenching-Arbeiten und dem Erzabbau für die 50.000 Tonnen Pilotmine beginnt eine Phase, in der die Theorie jetzt in die Praxis umgesetzt und das Erz sichtbar wird. In der Geologie nicht mehr nur interpretiert, sondern verarbeitet wird. Und das Projekt beginnt, sich selbst zu beweisen.

Die Pilotmine ist dabei weit mehr als ein technischer Zwischenschritt. Sie ist Risikoreduktion, Validierung, Blaupause für Wachstum und Skalierung sowie der Einstieg in eine Phase, in der operative Kennzahlen entstehen.

Der anhaltende Aufwärtstrend im Goldpreis unterstreicht den idealen Zeitpunkt für Produktionsaufnahmen. Historisch gehen solche Phasen häufig mit verstärkter Übernahmeaktivitäten im Goldsektor einher.

Der perfekte Zeitpunkt: Produktion in einem steigenden Goldmarkt

Timing ist im Rohstoffsektor kein Nebenaspekt. Es ist der entscheidende Hebel.

Während Tocvan die Produktion vorbereitet, steigt der Goldpreis weiter und hat inzwischen die Marke von über 4.400 USD/Unze überschritten.

Besseres Timing ist kaum vorstellbar.

Unzen zu produzieren, während der Markt nach oben läuft, verändert alles:

Jede Unze wird wertvoller, noch bevor sie verkauft ist.

Jeder Produktionsschritt wirkt wie ein Multiplikator auf die Projektökonomie.

Cashflow-Fantasie trifft auf reale Umsetzung.

Gran Pilar tritt genau jetzt in diese Phase ein. Und zwar mit kräftigem Rückenwind von den Märkten.

Ein Projekt mit Fundament

Parallel zu den operativen Fortschritten wurde ein langfristiges Abkommen mit der lokalen Gemeinde finalisiert und vom Gemeinderat bestätigt: Über 10 Jahre, abgestimmt auf die genehmigte Laufzeit der Pilotmine.

Das ist kein formaler Akt, sondern ein Fundament.

Große Projekte entstehen nicht im Konflikt, sondern im Vertrauen. Arbeitsplätze, Umweltverantwortung, regionale Wertschöpfung: Gran Pilar wird nicht in der Region entwickelt, sondern mit ihr.

Gerade in Mexiko ist das ein entscheidender Punkt. Und es ist ein weiteres Signal, dass dieses Projekt reif für den nächsten Schritt ist.

„Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit unseren benachbarten Gemeinden gefestigt zu haben, die unser Engagement widerspiegelt, langfristige Beziehungen auf der Grundlage von Vertrauen und gemeinsamem Mehrwert aufzubauen. Dieses Engagement stärkt nicht nur unsere soziale Betriebsgenehmigung, sondern versetzt uns auch in die Lage, effizient auf eine kurzfristige Produktionsaufnahme bei Gran Pilar hinzuarbeiten. Mit den erteilten Genehmigungen und den bereits laufenden Infrastrukturarbeiten sind wir begeistert von der Dynamik, die sich in Richtung 2026 aufbaut.“ Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., in der heutigen Pressemitteilung.

Der zweite Motor läuft: Bohrergebnisse

Während die Pilotmine anläuft, läuft der zweite große Werttreiber ungebremst weiter: Exploration.

Mehrere Zielgebiete, goßflächige und bislang kaum getestete Strukturen. Und Bohrprogramme, deren Ergebnisse jederzeit eintreffen können.

In der Welt der Junior-Mining-Aktien genügt oft ein einziges außergewöhnliches Bohrloch, um alles zu verändern. Ein Treffer zur richtigen Zeit kann eine Aktie schlagartig neu bewerten, institutionelle Aufmerksamkeit erzeugen und Massen an neuen Investoren anziehen.

Dieses asymmetrische Potenzial ist jetzt besonders stark, weil Exploration nicht mehr allein steht, sondern durch beginnende Produktion flankiert wird.

Die Bohrdynamik bei Gran Pilar nimmt weiter zu. Der jüngste Bohrplatz im North Block ist nun aktiv und treibt priorisierte Ziele innerhalb eines klar definierten Gold-Silber-Systems voran, während das Programm weiter Fahrt aufnimmt.

Nie war die Geschichte von Tocvan so vollständig

Die Geschichte von Tocvan war noch nie so fundiert wie heute. Noch nie gab es gleichzeitig:

so viel Blue-Sky-Potenzial über große, zusammenhängende Projektflächen,

so viel Risikoreduktion durch Genehmigungen, Infrastruktur und Pilotproduktion,

so viele parallel laufende Werttreiber.

Exploration und Produktion. Kurzfristige Katalysatoren und langfristige Skalierung. Bohrergebnisse am laufenden Band und der reale Übergang in Richtung Cashflow.

Hinzu kommt: Mexiko ist zurück. Genehmigungen werden wieder erteilt. Neue Minenprojekte und Pilotbetriebe gehen in Betrieb. Kapital beginnt, gezielt in Projekte mit Substanz zu fließen.

Alles, was Anleger suchen

Tocvan bietet aktuell eine Kombination, die im Junior-Sektor selten geworden ist:

Produktionsaussichten in einem starken Goldmarkt. Skalierungs- und Wachstumspotenzial von der Pilotmine zur größeren Produktion. Laufende Exploration mit Überraschungs- und Knall-Potenzial. Strategische Optionalität: Partnerschaften, Joint Ventures oder Übernahmen. Hebel auf eine kommende M&A-Welle, wenn Produzenten wieder aggressiv nach Wachstum suchen.

Wenn Maschinen rollen, Genehmigungen vorliegen, Bohrer drehen und der Goldpreis steigt, beginnt jene Phase, in der Pläne beginnen, sich in harte Zahlen zu übersetzen. Gran Pilar ist in dieser Phase angekommen.

Und Tocvan steht heute an einem Punkt, an dem alles zusammenläuft: Geologie. Markt. Timing. Umsetzung.

Die Bewegung hat begonnen. Und ab jetzt wird diese Geschichte nicht mehr nur erzählt, sie wird geschrieben.

Fazit

In der Rohstoffwelt gibt es einen klaren Unterschied:

Der Markt spricht über Entdeckungen.

Erfahrene Investoren achten auf Umsetzung.

Trenching, Straßenbau, Erdarbeiten, Pilotinfrastruktur: Das sind keine Ankündigungen, sondern unumkehrbare Schritte. Sie zeigen, dass ein Projekt die Phase der Rechtfertigung verlassen hat und begonnen hat, seinen eigenen Weg zu gehen.

Mit jedem geöffneten Graben, mit jeder bewegten Tonne Material, mit jeder vorbereiteten Fläche wächst die Gewissheit: Gran Pilar bewegt sich nicht mehr in Richtung Produktion – es ist bereits auf diesem Pfad unterwegs.

Parallel dazu steht der nächste Impuls bereit: Anstehende Bohrergebnisse und laufende Bohrungen auf dem riesigen Gran Pilar Areal, die jederzeit neue Impulse setzen können und eine eigene Dynamik entfalten. Denn in einem Umfeld steigender Goldpreise und beginnender Produktion kann ein einziges starkes Bohrloch ausreichen, um Aufmerksamkeit, Kapital und Neubewertung auszulösen.

Genau diese Kombination macht den Moment so besonders: Umsetzung vor Ort auf dem Grundstück , operative Realität und exploratives Überraschungspotenzial wirken gleichzeitig.

Gran Pilar tritt endgültig aus dem Schatten der Planung ins Licht der Umsetzung.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 66.884.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,98 CAD (19.12.2025)

Marktkapitalisierung: 66 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0.61 EUR (19.12.2025)

Marktkapitalisierung: 41 Mio. EUR

