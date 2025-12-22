Anbau von Wintergetreide stagniert

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Herbst 2025 haben die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland auf 5,0 Millionen Hektar Ackerland Wintergetreide für die kommende Erntesaison 2026 ausgesät. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, ist die Aussaatfläche für Wintergetreide damit etwa gleich groß wie die Anbaufläche im Jahr 2025 (+63.800 Hektar oder +1,3 Prozent). Zum Wintergetreide zählen Winterweizen, Wintergerste, Roggen und Wintermenggetreide sowie die Weizen-Roggen-Kreuzung Triticale.



Winterweizen, die flächenmäßig bedeutendste Getreideart in Deutschland, wurde auf 2,9 Millionen Hektar ausgesät. Damit bleibt die Aussaatfläche gegenüber der Anbaufläche 2025 nahezu unverändert (+8.900 Hektar oder +0,3 Prozent).





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Long 33,50€ 2,36 × 14,91 Zum Produkt Short 37,81€ 0,24 × 14,91 Zum Produkt