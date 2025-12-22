    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Kräftiges Plus zu Beginn der Weihnachtswoche

    • Asiatische Märkte steigen dank positiver US-Vorgaben
    • Nikkei 225 schließt mit 1,8% Plus, Jahresplus über 25%
    • CSI-300 und Hang-Seng-Index ebenfalls im Aufwärtstrend
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Montag zu Beginn der Weihnachtswoche deutlich zugelegt. Investoren setzten nach der Freitagsrally am New Yorker Aktienmarkt auf einen starken Jahresausklang auch in Asien, hieß es am Markt.

    In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende um 1,8 Prozent auf 50.402 Punkte. Auf Jahressicht liegt der Nikkei 225 mit mehr als einem Viertel im Plus.

    Auch in China und Hongkong gab es am Montag Gewinne. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund ein Prozent auf 4.612 Punkte zu. Das Jahresplus liegt derzeit bei rund 15 Prozent.

    Moderaten Zuwachs verbuchte der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong beim Stand von 25.745 Punkten. Seit Ende 2024 legte der Index allerdings rund 28 Prozent zu und damit mehr als der Nikkei 225 und CSI 300.

    Nach oben um 0,9 Prozent ging es zudem für den australischen Leitindex S&P/ASX 200 - und zwar auf rund 8.700 Punkte./ajx/zb




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
