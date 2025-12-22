Kräftiges Plus zu Beginn der Weihnachtswoche

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende um 1,8 Prozent auf 50.402 Punkte. Auf Jahressicht liegt der Nikkei 225 mit mehr als einem Viertel im Plus.

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Montag zu Beginn der Weihnachtswoche deutlich zugelegt. Investoren setzten nach der Freitagsrally am New Yorker Aktienmarkt auf einen starken Jahresausklang auch in Asien, hieß es am Markt.

Auch in China und Hongkong gab es am Montag Gewinne. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund ein Prozent auf 4.612 Punkte zu. Das Jahresplus liegt derzeit bei rund 15 Prozent.

Moderaten Zuwachs verbuchte der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong beim Stand von 25.745 Punkten. Seit Ende 2024 legte der Index allerdings rund 28 Prozent zu und damit mehr als der Nikkei 225 und CSI 300.

Nach oben um 0,9 Prozent ging es zudem für den australischen Leitindex S&P/ASX 200 - und zwar auf rund 8.700 Punkte./ajx/zb



