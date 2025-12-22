    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Robo-Show

    Tesla stellt Optimus-Roboter in Berlin vor – Aktie steigt

    Mit einer Optimus-Demonstration in Berlin schürt Tesla neue Hoffnungen auf eine Roboter-Zukunft und sorgt trotz vieler Zweifel erneut für Rückenwind bei der Aktie.

    Tesla hat seiner Roboterstrategie mit einem öffentlichen Auftritt in Berlin neue Aufmerksamkeit verschafft. Der Konzern präsentierte seinen humanoiden Roboter Optimus am Freitag in Berlin. Die Aktie reagierte mit einem Kursplus.

    Öffentliche Demo in Berlin

    In einem Berliner Einkaufszentrum zeigte Tesla seinen humanoiden Roboter Optimus erstmals einem breiten Publikum in Deutschland. Die Maschine übernahm eine einfache Serviceaufgabe: Sie griff Popcorn-Boxen, füllte diese auf und reichte sie an Besucher weiter.

    Wie bei früheren Präsentationen des Roboters machte Tesla keine Angaben dazu, in welchem Umfang Optimus autonom arbeitete. Offen blieb damit erneut, ob die Abläufe vollständig selbstständig oder zumindest teilweise aus der Ferne gesteuert wurden. Womit auch die tatsächliche Leistungsfähigkeit von Optimus weiterhin zweifelhaft bleibt.

    Aktie legt zu

    An der Börse wurde der Auftritt positiv aufgenommen. Die Tesla-Aktie notierte am Montagmorgen im Tradegate-Handel 1,27 Prozent höher bei 416 Euro. Marktteilnehmer sehen darin weniger eine Reaktion auf die konkrete Demonstration als vielmehr auf die langfristige Perspektive, die Tesla mit Robotern und Künstlicher Intelligenz verbindet.

    Denn operativ steht das Kerngeschäft unter Druck: Die Verkäufe von Teslas Elektroautos dürften im laufenden Jahr erneut zurückgehen.

    Strategiewechsel weg vom Autogeschäft

    Konzernchef Elon Musk betont seit geraumer Zeit, dass Tesla sich langfristig nicht als reiner Autohersteller versteht. Die größten Werttreiber sieht er in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern.

    Optimus habe das Potenzial, "das größte Produkt aller Zeiten" zu werden, sagte Musk im Oktober. Die für das kommende Jahr angekündigte dritte Version des Roboters werde sich deutlich natürlicher bewegen und "wie ein Mensch in einem Roboter-Kostüm" wirken. Musk stellte zudem in Aussicht, die Produktion der Roboter bis Ende nächsten Jahres zu starten.

    Starker Wettbewerb in Schlüsselbereichen

    Tesla ist mit seinen Zukunftsprojekten nicht allein. Im Bereich humanoider Roboter investieren zahlreiche chinesische Unternehmen in ähnliche Technologien. In den USA arbeiten Firmen wie Agility Robotics und Figure AI daran, Roboter für industrielle Anwendungen marktreif zu machen. Roboter von Figure AI waren bereits testweise über mehrere Monate im BMW-Werk in Spartanburg im Einsatz.

    Auch beim autonomen Fahren ist der Konkurrenzdruck hoch. Die Google-Schwester Waymo gilt als Branchenführer und betreibt in mehreren US-Städten mehr als 2.500 fahrerlose Fahrzeuge. Tesla testet derzeit lediglich einige Dutzend Fahrzeuge in Austin, die zudem mit einem Sicherheitsaufpasser im Beifahrersitz unterwegs sind.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 415,8EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.



