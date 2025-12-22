Mutares will Gas Solutions von finnischer Wertsilä kaufen
- Mutares plant Übernahme von Wertsilä Gas Solutions.
- Umsatz von Gas Solutions 2024: ca. 300 Millionen Euro.
- Abschluss der Übernahme im ersten Halbjahr 2026.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will den Geschäftsbereich Gas Solutions von dem finnischen Unternehmen Wertsilä übernehmen, einem Anbieter technischer Lösungen für den Schiffs- und Energiemarkt. Gas Solutions habe im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro erzielt, teilte das SDax-Unternehmen am Montag mit. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Der Zukauf soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.
Mit der Übernahme will Mutares sein Portfolio in den Bereichen Energiewende und Marinetechnologie stärken. Gas Solutions bietet Systeme und Lösungen für die gesamte Gas-Wertschöpfungskette an./mne/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 29,60 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,84 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 622,29 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,06 %/+60,14 % bedeutet.
Geniess doch einfach die Vorweihnachtszeit.....Ruhe, Stille, Entspannung.....
175 Millionen 5-Jahres Vertrag mit Truck OEM für FerrAI. Automobil doch nicht tot :-).