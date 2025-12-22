Mutares will Gas Solutions von finnischer Wertsilä kaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 29,60 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,84 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 622,29 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,06 %/+60,14 % bedeutet.