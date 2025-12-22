    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    Mutares will Gas Solutions von finnischer Wertsilä kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares plant Übernahme von Wertsilä Gas Solutions.
    • Umsatz von Gas Solutions 2024: ca. 300 Millionen Euro.
    • Abschluss der Übernahme im ersten Halbjahr 2026.
    Mutares will Gas Solutions von finnischer Wertsilä kaufen
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will den Geschäftsbereich Gas Solutions von dem finnischen Unternehmen Wertsilä übernehmen, einem Anbieter technischer Lösungen für den Schiffs- und Energiemarkt. Gas Solutions habe im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro erzielt, teilte das SDax-Unternehmen am Montag mit. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Der Zukauf soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.

    Mit der Übernahme will Mutares sein Portfolio in den Bereichen Energiewende und Marinetechnologie stärken. Gas Solutions bietet Systeme und Lösungen für die gesamte Gas-Wertschöpfungskette an./mne/nas

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 29,60 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 622,29 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,06 %/+60,14 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der jüngsten Directors‑Deals (Laik, Laumann: Ausübung von Optionen gegen Cash‑Settlement) — ob das ein positives Signal ist (keine zusätzliche Verwässerung) oder ein Verkaufszeichen; um die aktuelle Cash‑Position und mögliche Verwendung (Dividende, Rücklagen); sowie um das Ziel von 200 Mio. (Exit‑Erlöse vs. Holding‑Nettogewinn, 2025 vs. 2028) und die Bedeutung von Terranor/Fuentes für Prognose und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
