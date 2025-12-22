Kissigs Börsentheater: Buffett rät Anlegern, sich einfach nur auf die langfristigen Gewinnaussichten der Unternehmen zu konzentrieren

Anleger starren viel zu sehr auf die Kurse und lassen sich vom eigentlich unwichtigsten Faktor blenden. Denn sie setzen irrtümlich den Kurs mit dem Wert des Unternehmens gleich. In gewisser Weise ist das nachvollziehbar, denn der Kurs ist leicht zu finden und erfordert keinen Aufwand, um damit zu arbeiten. Doch genau hier liegt das Problem!





Der Kurs sagt nämlich nichts über das Unternehmen aus. Rein gar nichts. Und trotzdem versuchen Generationen von Anlegern, in ihn etwas Gehaltvolles hinein zu interpretieren – weil es ja so einfach wäre. Und scheitern damit.





Zoom out! Hör auf, ständig auf die Kurszuckungen zu starren und dich an den neusten Schlagzeilen festzubeißen. Warte nicht immer auf die nächsten Quartalszahlen, als würden sie über Leben und Tod (deines Investments) entscheiden. Auf lange Sicht machen kurzfristige Kursbewegungen keinen Unterschied und wenn du dir einen Chart ansiehst, dann siehst du viele Aufs- und Abs – ohne dass du diesen ein Ereignis zuordnen kannst. Außer bei den ganz dicken Bewegungen, aber die sind dann wohl eher allgemeiner Natur, wie ein Hör auf, ständig auf die Kurszuckungen zu starren und dich an den neusten Schlagzeilen festzubeißen. Warte nicht immer auf die nächsten Quartalszahlen, als würden sie über Leben und Tod (deines Investments) entscheiden. Auf lange Sicht machen kurzfristige Kursbewegungen keinen Unterschied und wenn du dir einen Chart ansiehst, dann siehst du viele Aufs- und Abs – ohne dass du diesen ein Ereignis zuordnen kannst. Außer bei den ganz dicken Bewegungen, aber die sind dann wohl eher allgemeiner Natur, wie ein Börsencrash , und haben weniger mit dem einzelnen Unternehmen zu tun. Also lehn dich zurück und entspann dich. Betrachte die Dinge mit etwas Abstand und mehr Gelassenheit. Konzentriere dich auf das Wesentliche.

"Um als Investor Erfolg zu haben, man muss einfach nur davon überzeugt sein, dass ein bestimmtes Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen in fünf, zehn oder zwanzig Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Geld verdienen wird, als heute. Und diese Entscheidung ist nicht schwer zu fällen." (Warren Buffett)

Es geht um den Wert einer Aktie und um den zu ermitteln, muss man das Unternehmen analysieren. Das ist aufwändig und nicht einfach. Doch Buffett weist den leichteren Weg: gesunden Menschenverstand. Man sucht Unternehmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig mehr Geld verdienen werden als heute. Denn deren Aktien werden sich wahrscheinlich ebenfalls prächtig entwickeln. So einfach kann Investieren sein.





Also halte die Dinge einfach einfach!