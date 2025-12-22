    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Schaeffler gefragt - Rüstungspläne in 'SZ'-Interview untermauert

    • Schaeffler-Aktien profitieren vom Rüstungsthema.
    • Kursanstieg auf 7,89 Euro, Höchststand in Sicht.
    • Rosenfeld betont Umsatzanteil von 10% bis 2035.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Schaeffler -Aktien könnte das Thema Rüstung vorerst ein Kurstreiber bleiben. Während Anleger bei den 2025 stark gelaufenen Rüstungsaktien Rheinmetall , Hensoldt und Renk zum Wochenstart abermals Gewinne mitnehmen dürften, zeichnet sich für Schaeffler ein Kursanstieg ab.

    Am Markt kommt laut einem Händler ein Interview von Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld in der "Süddeutschen Zeitung" recht gut an. Die Papiere legten am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag um knapp ein Prozent auf 7,89 Euro zu. Bei 7,92 Euro würden die Papiere im Hauptgeschäft ein Hoch seit gut vier Jahren erreichen.

    In dem Interview betonte Rosenfeld die wachsende Bedeutung des Rüstungsgeschäfts. "Unser heutiges Kerngeschäft wird auch in Zukunft den Großteil unseres Umsatzes bestimmen, aber eben nicht mehr ausschließlich. Bis 2035 wollen wir zehn Prozent unseres Umsatzes in neuen Geschäften machen." Unter der Annahme eines Umsatzes von 30 bis 35 Milliarden Euro bis 2025, wären das mindestens drei Milliarden Euro. "Das wird aber nicht alles aus dem Verteidigungsbereich kommen."

    Nach der vor Wochen angekündigten Kooperation Schaefflers mit dem Münchner Drohnen-Startup Helsing untermauerten die Äußerungen des Schaeffler-Chefs die Bemühungen des Unternehmens im Rüstungsbereich, kommentierte ein Händler am Morgen. Neu sei das insofern nicht wirklich, aber der Stimmung der Aktionäre wohl dennoch zuträglich./mis/edh/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 1.547 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,09 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +32,73 %/+45,68 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
