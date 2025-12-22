    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Aktie vor dem nächsten Sprung?

    1557 Aufrufe 1557 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mega-Auftrag: Rheinmetall zündet den nächsten Turbo!

    Die Bundeswehr hat der ARTEC GmbH einen Großauftrag über 84 Radhaubitzen RCH155 im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro erteilt. Rheinmetall liefert dabei zentrale Komponenten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr erteilt 1,2 Mrd. Euro Auftrag an ARTEC.
    • Rheinmetall liefert Elektrik und Waffenanlagen.
    • Analysten sehen Aktie weiterhin bei "Buy" Rating.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Aktie vor dem nächsten Sprung? - Mega-Auftrag: Rheinmetall zündet den nächsten Turbo!
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Wie Rheinmetall am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgab, wurde der ARTEC Gmbh, einem Gemeinschaftsunternehmen von KNDS Deutschland und Rheinmetall, von der Bundeswehr ein Großauftrag erteilt. Dabei geht es um die Radhaubitze RCH155 (Remote Controlled Howitzer 155 mm), die in die Truppe eingeführt werden soll. Einen Auftrag über 84 Radhaubitzen RCH155 erhielt die ARTEC GmbH am 19. Dezember.

    Grundlage der Beauftragung ist ein Rahmenvertrag zwischen der ARTEC GmbH und dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) über insgesamt 500 RCC155-Systeme, die auch von anderen Nationen abgerufen werden können. Der Auftragswert für die ersten 84 Radhaubitzen sowie zugehörige Ausbildungsmittel, Service und logistische Unterstützung für die ARTEC GmbH liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.463,00€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.647,33€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei wird Rheinmetall die Elektrik, Software und die 155-mm-Waffenanlagen an die ARTEC GmbH liefern. Die Lieferungen beginnen 2027 und sollen 2029 abgeschlossen sein. Die ARTEC GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von KNDS Deutschland und der Rheinmetall Landsysteme GmbH. Es betreut die Boxer-Fahrzeugfamilie. Die geschützte Radhaubitze RCH 155 kombiniert Feuerkraft und Reichweite des automatischen und fernbedienbaren Artillerie-Geschütz-Moduls (AGM) mit dem Schutz und der Mobilität des einsatzerprobten Radpanzers Boxer.

    Rheinmetall

    +0,23 %
    -3,56 %
    +5,45 %
    -19,13 %
    +154,83 %
    +726,26 %
    +1.744,07 %
    +2.448,72 %
    +67.185,28 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Erstnutzer der RCH155 ist die Ukraine. Sie hat 54 RCH155 bei KNDS Deutschland in drei Losen direkt beauftragt. Auch hier liefert Rheinmetall die Elektrik, Software und die Waffenanlagen an KNDS Deutschland. Ebenso beabsichtigt Großbritannien, die RCH155 zu beschaffen. Bereits im April 2024 hatten die Regierungschefs Deutschlands und Großbritanniens eine entsprechende Kooperation angekündigt.

    Die Rheinmetall-Aktie ist seit Jahresbeginn über 155 Prozent im Plus, sie wird mit 1.546 Euro bewertet. Am Montag ist die Aktie knapp einen Prozent (9:45 MEZ) im Minus. Am 18.12. gaben drei Analystenfirmen neue Kursziele aus: JPMorgan erhöhte sein Kursziel auf 2.250 Euro, Jefferies auf 2.150 Euro und Barclays auf 2.060 Euro. Alle drei Analystenfirmen gaben ein "Buy"-Rating ab. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 1.547EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie vor dem nächsten Sprung? Mega-Auftrag: Rheinmetall zündet den nächsten Turbo! Die Bundeswehr hat der ARTEC GmbH einen Großauftrag über 84 Radhaubitzen RCH155 im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro erteilt. Rheinmetall liefert zentrale Komponenten, während Analysten die Aktie trotz kurzer Schwäche weiter mit "Buy" einstufen und Kursziele bis 2.250 Euro nennen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     