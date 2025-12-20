Kurs erreicht wichtige Unterstützungszone!

Der US-Sportartikelkonzern Nike ist auf dem Weg aus seiner Krise erneut ins Straucheln geraten. Zwar konnte der Rivale von Adidas und Puma insgesamt mehr Umsatz erzielen als von Experten erwartet, doch an entscheidenden Stellen bestehen weiterhin Probleme. In den vergangenen Jahren hatte der Konzern stark auf den Direktvertrieb gesetzt, was zulasten des Einzelhandels ging. Die Verkäufe litten darunter, weshalb das Unternehmen nun bemüht ist, die Beziehungen zu seinen Einzelhandelspartnern wieder zu verbessern. Zudem hat Nike weiterhin Schwierigkeiten in China und mit seiner Marke Converse. Die Erlöse von Converse sanken um 30 Prozent, die Umsätze in China um 17 Prozent. Zusätzlich belasten die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle den Konzern.

Mit der Markierung des partiellen Tiefs bei 52,28 US-Dollar am 10. April 2025 erreichte die Aktie erneut ein Kursniveau, das der Seitwärtsbewegung in den Jahren 2016 und 2017 entspricht. Die Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen am 26. Juni 2025 verlieh der Nike-Aktie neuen Schwung, sodass sie bis auf 79,72 US-Dollar anstieg. Am vergangenen Freitag testete der Kurs die Widerstandszone um 58,35 US-Dollar, nachdem er nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen mit einem Kursabschlag von über zehn Prozent eröffnet hatte. Die veröffentlichten Zahlen konnten die Marktteilnehmer nicht überzeugen. Fällt der Kurs weiter, bewegt er sich in der Unterstützungszone zwischen 58,35 und 52,28 US-Dollar. Ein Rückblick auf April 2025 zeigt, dass die Aktie des Sportartikelherstellers an der Unterstützung bei 52,28 US-Dollar nach oben drehte, obwohl Donald Trump seinen sogenannten „Liberation-Day“ ausrief und der Markt mit Panik reagierte. Eine fundamentale Bewertung der Aktie anhand der Kennzahl PEGY (KGV (26,15) geteilt durch Gewinnwachstum (12%) plus Dividendenrendite (2,60%)) für das Geschäftsjahr 2025/26 ergibt einen Wert von 1,79, was auf eine leichte Überbewertung hinweist. Ein Durchbruch unter die Unterstützungszone bei 52,28 US-Dollar erscheint vor diesem Hintergrund weniger wahrscheinlich, da die Aktie bereits stark gefallen ist und die bisherigen Defizite angegangen werden.

NIKE, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Inzwischen befindet sich die Aktie von Nike in einem Bereich, in dem sowohl fundamentale als auch technische Faktoren eine Kurserholung wahrscheinlicher machen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK0L22) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Nike, Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,02 profitieren. Das Ziel sei bei 68,35 US-Dollar angenommen (2,07 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 52,28 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,70 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK0L22 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,25 – 1,26 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 44,06 US-Dollar Basiswert: NIKE, Inc. KO-Schwelle: 44,06 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 58,71 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,07 Euro Hebel: 4,02 Kurschance: + 64 Prozent Quelle: Morgan Stanley

