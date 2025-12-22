    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Nach dem Herbst-Desaster

    DroneShield: Vorstand und CEO müssen jetzt Aktien kaufen – Anleger jubeln

    Nach dem Vertrauensbruch im Herbst müssen Vorstand und CEO künftig selbst investieren. Anleger feiern den Schritt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorstand und CEO müssen künftig selbst investieren.
    • Mindestbeteiligungspolitik soll Vertrauen zurückgewinnen.
    • Großer Auftrag stärkt operative Dynamik des Unternehmens.
    Nach dem Herbst-Desaster - DroneShield: Vorstand und CEO müssen jetzt Aktien kaufen – Anleger jubeln
    Foto: DroneShield

    DroneShield versucht nach den Turbulenzen rund um umfangreiche Insiderverkäufe im Herbst gezielt, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Das australische Drohnentechnologie-Unternehmen kündigte eine verbindliche Mindestbeteiligungsrichtlinie für Vorstand und Top-Management an, die eine stärkere Interessengleichheit mit den Aktionären sicherstellen soll.

    Kern der neuen Regelung ist, dass alle Direktoren künftig innerhalb von drei Jahren nach Einführung der Richtlinie Unternehmensanteile im Wert ihrer jährlichen Grundvergütung halten müssen. Für den Vorstandsvorsitzenden gelten deutlich strengere Vorgaben: Er soll bereits innerhalb eines Jahres Aktien im Wert von 200 Prozent seines Jahresgehalts besitzen. Die Maßnahme wurde am Montag bei der australischen Börse eingereicht. Zusätzlich kündigte das Unternehmen an, im Februar 2026 ein Update zur Überprüfung des Vergütungsrahmens für Direktoren und Führungskräfte vorzulegen.

    Die neuen Governance-Regeln sind eine direkte Reaktion auf die Ereignisse im November. Damals hatten führende Manager, darunter CEO Oleg Vornik und Chairman Peter James, innerhalb weniger Tage Unternehmensanteile im Gesamtwert von rund 70 Millionen australischen Dollar verkauft. Die Verkäufe lösten einen Kurseinbruch von fast 50 Prozent aus und führten zu einer unabhängigen Überprüfung der Unternehmensführung.

    An der Börse wurde die nun beschlossene Mindestbeteiligungspolitik als notwendiger Schritt gewertet. Die Aktie von DroneShield erreichte nach der Ankündigung ein über einmonatiges Hoch und legte zeitweise um bis zu neun Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs – trotz der starken Schwankungen – nahezu vervierfacht.

    Neben der Governance-Offensive profitiert das Unternehmen von einer deutlich verbesserten operativen Dynamik. Mitte Dezember meldete DroneShield einen Auftrag über 49,6 Millionen australische Dollar mit einem europäischen Wiederverkäufer für einen militärischen Endkunden. Das Auftragsvolumen liegt damit nahezu auf Höhe des gesamten Vorjahresumsatzes. Die wesentlichen Zahlungseingänge werden im ersten Quartal 2026 erwartet, was Marktbeobachter als wichtigen Schritt zur schnellen Umwandlung von Lagerbeständen in Cash werten.

    Zusammen genommen markieren die strengeren Beteiligungsvorgaben und der Großauftrag einen Wendepunkt nach einem turbulenten Herbst. Ob daraus eine nachhaltige Neubewertung der Aktie entsteht, dürfte nun maßgeblich davon abhängen, ob das Management das verlorene Vertrauen langfristig zurückgewinnen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Gina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
