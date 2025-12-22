DeepMarkit beauftragt Market Maker und Marketingfirma, um die Bekanntheit bei Anlegern zu steigern

Calgary, Kanada – 22. Dezember 2025 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTC: MKTSF | FWB: DEP0) („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) möchte bestimmte Informationen aus seiner Pressemitteilung vom 19. Dezember 2025 bezüglich der Bedingungen seiner Market-Maker-Vereinbarung näher erläutern und das aktuelle US-Handelssymbol des Unternehmens bestätigen.

US-Handelssymbol

Das Unternehmen teilt mit, dass seine Stammaktien nun am OTC Markets unter dem Symbol „MKTSF“ (vormals „MKTDF“) gehandelt werden. Diese Änderung spiegelt das jüngste Vorhaben des Unternehmens wider, den Namen von „DeepMarkit Corp.“ in „Prospect Markets Inc. “ zu ändern, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung („AGM“, siehe Pressemitteilung vom 28. November 2025), um den Namen an den sich wandelnden Schwerpunkt des Unternehmens anzupassen.

Market-Making-Dienstleistungen

Das Unternehmen möchte außerdem die Bedingungen seiner Market-Making-Vereinbarung wie folgt präzisieren:

Das Unternehmen hat mit Wirkung zum 15. Dezember 2025 ICP Securities Inc. („ICP“) mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen gemäß einer Market-Making-Vereinbarung (die „Market-Making-Vereinbarung“) beauftragt. ICP wird automatisierte Market-Making-Dienstleistungen erbringen, einschließlich der Verwendung seines proprietären Algorithmus ICP Premium. Die Market-Making-Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von vier (4) Monaten (die „anfängliche Laufzeit“) und verlängert sich automatisch um jeweils einen (1) Monat (jeweils eine „zusätzliche Laufzeit“), sofern nicht eine der Parteien mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der anfänglichen Laufzeit oder einer zusätzlichen Laufzeit, je nach Anwendbarkeit, schriftlich kündigt.

Gemäß der Market-Making-Vereinbarung zahlt das Unternehmen ICP eine monatliche Gebühr in Höhe von 7.500 Dollar für die Übernahme der Rolle als Market Maker.

Im Zusammenhang mit diesem Auftrag werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen gewährt. ICP steht in keiner Verbindung zum Unternehmen. Der Auftrag des Unternehmens an ICP unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

„Als nach unserer Auffassung erste börsennotierte Prognosemarktplattform verfolgen wir einen maßvollen Ansatz, um das Bewusstsein der Anleger in Nordamerika und Europa zu schärfen“, sagte Steve Vanry, Chief Executive Officer. „Diese Aktivitäten stellen zusammen mit unseren zuvor angekündigten Marketinginitiativen einen umfassenden, mehrere Jurisdiktionen umfassenden Ansatz dar, um das Bewusstsein der Anleger in unseren Schlüsselmärkten zu stärken.“