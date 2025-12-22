Menarini Silicon Biosystems gibt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Biomarker-Analyse der PACE-Studie bekannt, die den klinischen Nutzen der CELLSEARCH CTC-Zählung für die Behandlung eines bestimmten Subtyps von metastasiertem Brustkrebs bestätigt
Die Sekundäranalyse der PACE-Studie unterstreicht den Wert der Zählung zirkulierender Tumorzellen (CTCs) im Blut als Orientierungshilfe für die Eskalation oder Deeskalation der Behandlung bei Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem (HR+), HER2-negativem (HER2-) metastasiertem Brustkrebs, deren Erkrankung nach einer Behandlung mit Aromatasehemmern plus CDK4/6-Inhibitoren fortgeschritten ist. Die CTC-Zahl ist ein eigenständiger prädiktiver Biomarker, unabhängig von klinischen Risikofaktoren und zirkulierender Tumor-DNA.
BOLOGNA, Italien und HUNTINGDON VALLEY, Pa., 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, ein Pionier der zellbasierten Flüssigbiopsie-Technologie, gab heute die Veröffentlichung der CTC-Biomarker-Analyse aus der PACE-Studie, einer 2017 begonnenen multizentrischen klinischen Phase-II-Studie, in Clinical Cancer Research[1] bekannt. Die Analyse untersuchte, ob die CTC-Zahl prognostische und prädiktive Informationen bei HR+/HER2-metastasierten Brustkrebspatientinnen liefern kann, deren Erkrankung nach einer Erstlinienbehandlung fortschreitet.
203 Patientinnen wurden randomisiert und erhielten entweder eine endokrine Monotherapie oder eine Kombinationstherapie bestehend aus einer Doppeltherapie (endokrine Therapie plus CDK4/6-Inhibitor) oder einer Dreifachtherapie (endokrine Therapie plus CDK4/6-Inhibitor und Immun-Checkpoint-Inhibitor). Basierend auf ihrem CTC-Spiegel wurden die Patienten in zwei Prognosegruppen eingeteilt: diejenigen mit weniger als 5 CTCs pro 7,5 ml Blut, die als indolente Erkrankung definiert wurden, und diejenigen mit 5 oder mehr CTCs, die als aggressive Erkrankung definiert wurden. Während in der Gesamtpopulation kein signifikanter Unterschied hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens zwischen den Behandlungsgruppen beobachtet wurde, zeigte sich bei Patienten mit aggressiver Erkrankung (5 oder mehr CTCs) unter Kombinationstherapien eine signifikante Verringerung des Progressionsrisikos. Genauer gesagt sank das Progressionsrisiko bei Patienten, die eine Doppeltherapie erhielten, um 57 % und bei Patienten, die eine Dreifachtherapie erhielten, um 74 % im Vergleich zur endokrinen Monotherapie.