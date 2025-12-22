Menarini Silicon Biosystems gibt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Biomarker-Analyse der PACE-Studie bekannt, die den klinischen Nutzen der CELLSEARCH CTC-Zählung für die Behandlung eines bestimmten Subtyps von metastasiertem Brustkrebs bestätigt

Die Sekundäranalyse der PACE-Studie unterstreicht den Wert der Zählung zirkulierender Tumorzellen (CTCs) im Blut als Orientierungshilfe für die Eskalation oder Deeskalation der Behandlung bei Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem (HR+), HER2-negativem (HER2-) metastasiertem Brustkrebs, deren Erkrankung nach einer Behandlung mit Aromatasehemmern plus CDK4/6-Inhibitoren fortgeschritten ist. Die CTC-Zahl ist ein eigenständiger prädiktiver Biomarker, unabhängig von klinischen Risikofaktoren und zirkulierender Tumor-DNA.

BOLOGNA, Italien und HUNTINGDON VALLEY, Pa., 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, ein Pionier der zellbasierten Flüssigbiopsie-Technologie, gab heute die Veröffentlichung der CTC-Biomarker-Analyse aus der PACE-Studie, einer 2017 begonnenen multizentrischen klinischen Phase-II-Studie, in Clinical Cancer Research[1] bekannt. Die Analyse untersuchte, ob die CTC-Zahl prognostische und prädiktive Informationen bei HR+/HER2-metastasierten Brustkrebspatientinnen liefern kann, deren Erkrankung nach einer Erstlinienbehandlung fortschreitet.