Armory Mining beauftragt Castello Q Exploration mit einem Antimon-Gold-Arbeitsprogramm auf Ammo

Vancouver, B.C. – 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“), ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für die Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektoren von entscheidender Bedeutung sind, freut sich, bekanntzugeben, dass es Castello Q Exploration Corp. mit der Durchführung eines anfänglichen Phase-1-Arbeitsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia, Kanada, beauftragt hat.

Das 3.092 Hektar große Explorationspaket für Ammo umschließt die historische Antimon-Goldmine West Gore in direkter Nachbarschaft. Auf West Gore wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg sowohl Antimon als auch Gold produziert. Seitdem hat die Liegenschaft mehrfach den Besitzer gewechselt und befindet sich derzeit im Besitz von Military Metals Corp.

West Gore lieferte während des Ersten Weltkriegs eine bedeutende Produktion, die nach England verschifft wurde. Aufzeichnungen belegen zwischen 1914 und 1917 eine Produktion von fast 32.000 Tonnen, aus der über 7.000 Tonnen Antimonkonzentrat mit einem Gehalt von 46 % gewonnen wurden. Bis zum Jahr 1917 wurden insgesamt 6.861 Unzen Gold gefördert. In den 1950er-, 1960er- und 1980er-Jahren wurden von mehreren Unternehmen und der Regierung von Nova Scotia* begrenzte Arbeiten durchgeführt.

„Wir haben die Budgets für das Phase-1-Explorationsprogramm auf Ammo festgelegt und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Castello Q Exploration aufzunehmen“, sagte Alex Klenman, CEO. „Dieses anfängliche Programm wird geologisch wichtige Daten liefern, die einen wesentlichen Beitrag zur Auswahl der Bohrziele leisten werden. Wir freuen uns, dass bedeutende Explorationsarbeiten anstehen, und sind bestrebt, das Projekt positiv voranzubringen“, so Herr Klenman weiter.

Abbildung 1: Karte von Armorys Ammo-Projekt, das die historische Antimon-Goldmine West Gore umschließt

Das anfängliche Arbeitsprogramm wird voraussichtlich aus der Zusammenstellung von Daten sowie aus Schürfungen und Erkundungen bestehen, um günstige Geologien zu identifizieren. Im nächsten Schritt sollen detaillierte Oberflächenproben entnommen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt werden, um die Bestimmung vorrangiger Bohrziele zu unterstützen. Für die anfängliche Explorationsphase plant das Unternehmen ein Budget von bis zu 656.000 CAD.