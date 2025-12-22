    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRush Gold Registered AktievorwärtsNachrichten zu Rush Gold Registered
    Rush Gold gibt Update zum Jahresende 2025 und Ausblick für 2026

    VANCOUVER, BC, den 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Rush Gold Corp. („Rush” oder das „Unternehmen”) (CSE: RGN | FWB: B6H) freut sich, ein Jahresend-Update des Unternehmens vorzulegen, in dem die wichtigsten operativen, finanziellen und explorationsbezogenen Meilensteine des Jahres 2025 sowie die Explorationsstrategie für 2026 dargelegt werden.

     

    Im Juni 2025 schloss Rush Gold seine Börsennotierung mit einer Finanzierung in Höhe von 450.000 CAD zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie ab. Seit der Börsennotierung hat das Unternehmen eine Reihe von Meilensteinen erreicht, die sein Vermögensportfolio und seine Marktpräsenz verbessert haben Dies wurde durch Fortschritte beim Goldgrundstück Skylight, den Erwerb des Silbergrundstücks Legal Tender und den disziplinierten Kapitaleinsatz im Rahmen eines methodischen Explorationsprogramms unterstützt.

     

    In den vergangenen sechs Monaten des Jahres 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Kursanstieg von mehr als 100 Prozent.

     

    Rush Gold hat mit Silver Range Resources Ltd. (TSX-V: SNG) eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der Liegenschaft Legal Tender geschlossen, einem historischen Silber-Gold-Projekt 62 Kilometer nordwestlich von Tonopah (Nevada).

     

    Das Grundstück befindet sich rund drei km nördlich des Skylight-Projekts von Rush Gold und umfasst einen Großteil des Republic Mining District, einem ehemals aktiven epithermalen Silber-Gold-Camp, das in den frühen 1900er Jahren in Betrieb war. Zu den historischen Abbaustätten auf dem Grundstück gehören die Minen Farris, Hyland und Black Butte sowie mehrere Schächte und Stollen, die Rush Gold ein strategisch günstig gelegenes Explorationsgebiet bieten, das mit seiner auf Nevada ausgerichteten Strategie übereinstimmt.

     

    Die Silber- und Goldmineralisierung bei Legal Tender wurde in Aderverwerfungen, Adern und Brekzienkörpern entlang zweier Hauptstrukturtrends identifiziert. Historische Probenahmen von Silver Range ergaben Gehalte von bis zu 1.875 g/t Silber und 4,94 g/t Gold aus ausgewählten Stichproben. Stichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Grundstück.

     

    Im Rahmen der Optionsvereinbarung kann Rush Gold eine 100-prozentige Beteiligung erwerben, indem es über einen Zeitraum von vier Jahren gestaffelte Barzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 USD leistet und Bohrungen über 1.000 Meter durchführt. Silver Range behält eine Netto-Schmelzerlös-Lizenzgebühr (NSR) von 2,5 Prozent, die durch einen Rückkauf auf 1,0 Prozent reduzierbar ist, sowie eine Ressourcengebühr von 4 USD pro Unze Gold oder Goldäquivalent auf alle gemessenen und angezeigten Ressourcen, die auf dem Grundstück definiert werden.

