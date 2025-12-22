Argo Graphene Solutions prüft Druckfestigkeit von graphenverstärktem Beton und erzielt 25 %ige Gesamtsteigerung nach 56 Tagen

Vancouver, British Columbia – 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) berichtet mit Freude über die Ergebnisse der Druckfestigkeitsprüfung nach 56 Tagen, die an der am 17. Oktober 2025 in Bristol (US-Bundesstaat Tennessee) gegossenen graphenverstärkten Betonmischung durchgeführt wurde.

Die Bekanntgabe folgt auf die Testergebnisse nach 28 Tagen, über die bereits am 20. November 2025 berichtet wurden. Bei der in Bristol (Tennessee) gemäß den ASTM C39-Standards absolvierten Materialprüfung durch die Firma Diversified Materials Testing LLC kamen Zylinderproben aus dem ersten Guss von drei ebenerdigen Platten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Kubikmeter zum Einsatz (zwei Platten im Format 20 x 30 Fuß und eine Platte im Format 15 x 25 Fuß). Mit der speziell hergestellten Mischung sollte eine Druckfestigkeit von 4.000 psi erreicht werden.

Wichtigste Ergebnisse:

- Festigkeit nach 7 Tagen: 3.428 psi

- Festigkeit nach 28 Tagen: 4.449 psi (Steigerung um 11 % gegenüber den Vorgaben)

- Festigkeit nach 56 Tagen: 4.974 psi (Steigerung um 24,35 % gegenüber den Vorgaben von 4.000 psi; die von Argo hergestellte Mischung des Zusatzstoffs auf Graphenbasis besteht einzig und allein aus mit Wasser verdünntem Graphen ohne zusätzliche verbessernde Additive wie etwa Superverflüssiger)

Diese Ergebnisse bestätigen einmal mehr die Qualität der von Argo entwickelten Graphenformulierung, die im Vergleich zu Standardbeton mit einer kontinuierlichen Festigkeitssteigerung im zeitlichen Verlauf und einer deutlich besseren Performance punktet.

„Die Ergebnisse der 56-tägigen Druckfestigkeitsprüfung sind vielversprechend und zeigen, dass bei unseren Tests erhöhte Vorteile geboten werden, ohne dass es bei den bestehenden und branchenüblichen Verfahren im Bauwesen für das Mischen, die Anlieferung und die Verarbeitung etc. zu Beeinträchtigungen kommt. Die verifizierte Steigerung um 25 % ohne zusätzliche verbessernde Additive schafft nun eine Leistungsbasis für die effektive Anwendung in der aktuellen Qualität oder die Entwicklung beliebiger graphenbasierter Zusatzstoffe für Zement, Betonprodukte und Asphalt bei Argo Graphene. Damit werden die langfristigen Vorteile und die Marktintegration unseres graphenverstärkten Betons bestätigt“, so Scott Smale, Chief Executive Officer of Argo. „Mit unserer Anlage in der Stadt Regina in Saskatchewan sind wir in der Lage, diese Technologie für einen breiteren Markteinstieg zu skalieren.“