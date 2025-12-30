Ihre wichtigsten Termine
Fokus auf FOMC- Protokoll, US-Konjunktur und spanische Verbraucherpreise
Konjunkturdaten
09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 12/25
09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 11/25
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
15:00 Uhr, USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 12/25
17:00 Uhr, Russland: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25
Zeit Land Relev. Termin 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:45 USA Chicago PMI 20:00 USA FOMC Protokoll
Webinare
|Zeit
|Thema
|11:30
|Webinar
|onemarkets: 30 Minuten Durchblick: Der große Jahresrückblick
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|05.01. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|07.01. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Ausblick 2026 inklusive Vorstellung der dafür verwendeten Methoden
|09.01. 14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
