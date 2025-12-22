Vorweihnachtlich träger Handelsauftakt

DAX......kurz vor dem Schlachtfest

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20251218071644-chart-dax-18-12-2025.jpg

Alle kleineren GDs liegen fallend untereinander und machen sich auf den Weg, die 200er zu besuchen. Dabei fällt auf, das die bisherigen underdogs die bisherige Talfahrt des Daxes nicht wirklich mitgemacht haben. Siehe Henkel, BASF, zalando oder adidas. Unten links ist im H1 noch ein offenes gap, das ander darüber wurde ja gestern bereits geschlossen. Nicht auszuschließen, weil der RSI überverkauft ist, das es nun ein paar Punkte nach oben geht, um dann das 61iger retrace bei 23826 zu holen.

Aber das ist nur der Anfang, bis heute hat der Index immer mal wieder seine GD200 im weekly besucht, das sähe dann so aus:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20251218072240-a3470bd84251ca0380c47808431a92f25093e5c0.png





Der DAX ist fallend am GD20 angekommen, die 20iger hat die 30iger bereits nach unten verlassen und macht sich auf den Weg zur 50iger. Die 200er mit 17840 Punkten ist noch sehr weit weg, aber theoretisch holbar. Der letzte Daxkuss auf diese Linie ist in 2022 gewesen, lange her, zu lange. Allerdings würde ich favorisieren, das es am 61iger bei 21086 Punkten erstmal mit Gewinnmitnahmen aufhört. Zuerst werden die Überflieger wie Rheinmetall, SAP z.B. abgebaut. Um die 200er zu erreichen werden alle Werte, welche utopisch weit weg von ihrem Buchkurs liegen, nach unten geführt. Ob die underplayer der letzten Monate dann gekauft werden, bleibt abzuwarten.

PS: Habe ja bereits am Montag Positionen aufgelöst, um cash zu sammeln. Einen Teil davon allerdings in die BASF wieder hinein gesteckt, ich sehe diese Aktie als einen sicheren Winterhafen an. Auch adidas könnte im Vorfeld der WM 2026 eine stabile Option sein. Kommt gut durch den Tag und es wäre gut wenn hier jemand eine Meinung zu äußern würde. Wenn meine Beiträge nicht diskussionswürdig sind, brauche ich sie auch nicht zur Verfügung stellen. Kommt gut durch den Tag.