Wirtschaft
Dax startet mit leichten Gewinnen in Weihnachtswoche
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.345 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Adidas und Siemens, am Ende Eon, RWE und Rheinmetall.
"Ab heute dürfte es auf dem Parkett ruhig werden", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Handelsvolumina werden an den restlichen Handelstagen des Börsenjahres 2025 niedrig ausfallen. Kaum jemand wird jetzt noch große neue Positionen eingehen."
Allerdings bedeuten niedrige Volumina nicht automatisch, dass die Schwankungen niedrig bleiben. "Denn in einem solchen Markt reichen schon wenige Transaktionen, um die Kurse nachhaltig zu bewegen", so Altmann. "Für den Dax gilt jetzt das große Ziel, das Börsenjahr oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten zu beenden."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1727 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8527 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,01 US-Dollar; das waren 54 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
teenangel1979 schrieb 29.11.25, 11:59
Geduld ist gefragt.
Ab nächstem Jahr gibt es ja wieder eine E-Autoprämie.
Das wird Infineon im Autogeschäft sehr gut tun.
Neue Werke(Dresden,Kulim)sind am fertig werden.
Infineon ist in sämtlichen Zukunftsmärkten (KI, Robotik,Quantencomputing,Autonomes Fahren,Ern. Energien etc.) hervorragend aufgestellt!
Meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit,bis diese Perle im Chipsektor entdeckt wird!
vonHS schrieb 29.11.25, 10:00
Die Aktie des deutschen Chip-Champion zog am Freitag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld davon. Analysten glauben, dass der DAX-Konzern in den Rechenzentren der Zukunft unverzichtbar sein wird, berichtet WALLSTREET-ONLINE:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20218962-profitable-nische-gesichert-infineon-ki-superzyklus-jefferies-33-kurspotenzial
teenangel1979 schrieb 29.11.25, 09:29
Infineon Kurs klettert seit Tagen nach oben.
Ich denke hier wetten schon einige auf ein starkes Jahr 2026 und positionieren sich.
Bin ebenfalls extrem positiv gestimmt,dass die Aktie nach 5 jähriger Seitwärtsbewegung 2026 endlich nach oben ausbrechen wird!
Kurse um die 50 Euro sollten Ende 2026 locker drin sein!
