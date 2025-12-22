    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest auf 47 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) konnte sich nach dem durch schlechte Quartalszahlen und einer Abschwächung der Prognose verursachten Absturz vom November 2025, als sie von 49 auf bis zu 41 Euro nachgegeben hatte, mittlerweile wieder auf 44,50 Euro erholen.

    Da Siemens Healthineers trotz des reduzierten Ausblicks eines der interessantesten Medizintechnik-Investments der EU bleibe, bekräftigten die Experten von Barclays mit einem von 61,50 auf 61 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest auf 47 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000DY7NG33, wurde beim Aktienkurs von 44,50 Euro mit 0,18 – 0,19 Euro gehandelt.

    Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 47 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,31 Euro (+63 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,118 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,118 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM92DN9, wurde beim Aktienkurs von 44,50 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro taxiert.

    Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 47 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,48 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,909 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,909 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UD5MRQ4, wurde beim Aktienkurs von 44,50 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 47 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,60 Euro (+58 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung Hohes Kursziel
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     