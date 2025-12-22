Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung

Da Siemens Healthineers trotz des reduzierten Ausblicks eines der interessantesten Medizintechnik-Investments der EU bleibe, bekräftigten die Experten von Barclays mit einem von 61,50 auf 61 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest auf 47 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) konnte sich nach dem durch schlechte Quartalszahlen und einer Abschwächung der Prognose verursachten Absturz vom November 2025, als sie von 49 auf bis zu 41 Euro nachgegeben hatte, mittlerweile wieder auf 44,50 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000DY7NG33, wurde beim Aktienkurs von 44,50 Euro mit 0,18 – 0,19 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 47 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,31 Euro (+63 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,118 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,118 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM92DN9, wurde beim Aktienkurs von 44,50 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 47 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,48 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,909 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,909 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UD5MRQ4, wurde beim Aktienkurs von 44,50 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 47 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,60 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.