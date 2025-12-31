Ihre wichtigsten Termine
Spannende Konjunktur-Updates aus den USA, China, Portugal und Polen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
- Wichtige Termine für den Handelstag im Überblick.
- Konjunkturdaten: China, Finnland, Polen, Portugal, USA.
- Gut vorbereitet starten mit dem wO-Tagesausblick.
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25
08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 10/25 (endgültig)
10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 31.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 14:30 USA Initial Jobless Claims
Webinare
|Zeit
|Thema
|05.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|05.01. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|05.01. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|06.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
