Bund-Future dreht ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach einem schwachen Start im Vormittagshandel ins Plus gedreht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future zog zuletzt leicht auf 127,05 Punkte an, nachdem er zum Start in die Woche noch bis auf 126,75 Punkte und damit den tiefsten Stand seit März gefallen war.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gab im Gegenzug leicht auf 2,892 Prozent nach, nachdem sie zuvor noch bis auf 2,913 Prozent und damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr geklettert ist.