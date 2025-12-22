Xiaomi Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -1,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Xiaomi insgesamt ein Minus von -29,44 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,10 % gewonnen.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,55 % 1 Monat -0,22 % 3 Monate -29,44 % 1 Jahr +11,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi-Aktie, die aktuell bei etwa 4,34 € notiert. Analysten haben die Aktie herabgestuft, was zu Verkaufsdruck führt. Es besteht die Sorge, dass der Kurs unter 4,30 € fallen könnte, was einen weiteren Rückgang auf 3,90 € zur Folge haben könnte. Langfristige Kursziele von 15,30 € in 8 Jahren basieren auf einer jährlichen Wachstumsrate von 15%. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit im E-Auto-Markt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,33 Mrd. € wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.