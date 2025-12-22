DroneShield Aktie bestätigt den positiven Trend - +12,45 % - 22.12.2025

Mit einer Performance von +12,45 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +7,96 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,7700€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -7,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +29,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +69,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +280,20 % erlebt.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,20 % 1 Monat +69,17 % 3 Monate -7,95 % 1 Jahr +333,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die auf 3,00 AUD gestiegen ist. Die hohe Short-Quote von 9,65 % könnte Druck auf den Kurs ausüben. Die Anpassung der Compliance-Richtlinien wird positiv bewertet, während Bedenken über die langfristige Stabilität und die Aktienhaltung des Managements geäußert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.