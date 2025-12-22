Diginex Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 22.12.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Diginex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -45,34 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,44 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +11,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,2000€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -12,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,36 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,19 % 1 Monat -42,36 % 3 Monate -45,34 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,40 Mio. € wert.

EQS-News: Diginex Limited / Key word(s): Takeover Diginex Limited Executes Landmark Deal to Build Supply Chain Compliance Leader 22.12.2025 / 08:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Diginex Limited …

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Firmenübernahme Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance 22.12.2025 / 08:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der …

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.