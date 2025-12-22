Börsenstart Europa - 22.12. - FTSE Athex 20 stark +0,58 %

Der MDAX steht bei 30.290,38 PKT und verliert bisher -0,18 %. Top-Werte: Aurubis +3,24 %, AIXTRON +2,80 %, Kion Group +1,20 % Flop-Werte: TAG Immobilien -1,71 %, RTL Group -1,68 %, freenet -1,53 %

Der DAX bewegt sich bei 24.311,31 PKT und steigt um +0,11 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,15 %, Siemens +1,22 %, adidas +1,06 % Flop-Werte: Beiersdorf -1,00 %, Fresenius -0,91 %, Rheinmetall -0,83 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.580,84 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,80 %, SMA Solar Technology +2,24 %, Infineon Technologies +2,15 %

Flop-Werte: Ottobock -1,56 %, freenet -1,53 %, CANCOM SE -1,27 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.760,18 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,15 %, Siemens +1,22 %, adidas +1,06 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -1,56 %, DANONE -1,49 %, Sanofi -1,31 %

Der ATX bewegt sich bei 5.251,99 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,88 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,24 %, BAWAG Group +1,08 %

Flop-Werte: EVN -2,30 %, Wienerberger -0,75 %, Oesterreichische Post -0,64 %

Der SMI steht bei 13.146,84 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Logitech International +0,68 %, UBS Group +0,58 %, Amrize +0,46 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,23 %, Lonza Group -0,91 %, Sika -0,67 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.122,90 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Kering +0,88 %, Schneider Electric +0,74 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,64 %

Flop-Werte: Stellantis -1,98 %, ENGIE -1,94 %, DANONE -1,49 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.843,52 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Skanska (B) +1,26 %, SKF (B) +0,99 %, Sandvik +0,92 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,01 %, Tele2 (B) -1,01 %, AstraZeneca -0,75 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.220,00 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,94 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,88 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,74 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,47 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,83 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,40 %