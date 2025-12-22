Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 22.12. - FTSE Athex 20 stark +0,58 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.311,31 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,15 %, Siemens +1,22 %, adidas +1,06 %
Flop-Werte: Beiersdorf -1,00 %, Fresenius -0,91 %, Rheinmetall -0,83 %
Der MDAX steht bei 30.290,38 PKT und verliert bisher -0,18 %.
Top-Werte: Aurubis +3,24 %, AIXTRON +2,80 %, Kion Group +1,20 %
Flop-Werte: TAG Immobilien -1,71 %, RTL Group -1,68 %, freenet -1,53 %
Der TecDAX steht bei 3.580,84 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.
Top-Werte: AIXTRON +2,80 %, SMA Solar Technology +2,24 %, Infineon Technologies +2,15 %
Flop-Werte: Ottobock -1,56 %, freenet -1,53 %, CANCOM SE -1,27 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.760,18 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,15 %, Siemens +1,22 %, adidas +1,06 %
Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -1,56 %, DANONE -1,49 %, Sanofi -1,31 %
Der ATX bewegt sich bei 5.251,99 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,88 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,24 %, BAWAG Group +1,08 %
Flop-Werte: EVN -2,30 %, Wienerberger -0,75 %, Oesterreichische Post -0,64 %
Der SMI steht bei 13.146,84 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Logitech International +0,68 %, UBS Group +0,58 %, Amrize +0,46 %
Flop-Werte: Roche Holding -1,23 %, Lonza Group -0,91 %, Sika -0,67 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.122,90 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Kering +0,88 %, Schneider Electric +0,74 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,64 %
Flop-Werte: Stellantis -1,98 %, ENGIE -1,94 %, DANONE -1,49 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.843,52 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Skanska (B) +1,26 %, SKF (B) +0,99 %, Sandvik +0,92 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,01 %, Tele2 (B) -1,01 %, AstraZeneca -0,75 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.220,00 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,94 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,88 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,74 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,47 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,83 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.