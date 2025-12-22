Danone schwach - Nachrichten aus China

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Danone stehen am Montag wegen negativer Nachrichten aus China unter Druck.

Im frühen Handel sanken die Papiere des französischen Lebensmittelherstellers um 1,5 Prozent, womit sie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den schwächsten Werten waren.

Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte belasten. Mit den Kurseinbußen sanken die Papiere unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.