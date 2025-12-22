AKTIE IM FOKUS
Danone schwach - Nachrichten aus China
- Danone-Aktien fallen um 1,5 Prozent am Montag.
- Negative Nachrichten aus China belasten den Kurs.
- Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte angekündigt.
PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Danone stehen am Montag wegen negativer Nachrichten aus China unter Druck.
Im frühen Handel sanken die Papiere des französischen Lebensmittelherstellers um 1,5 Prozent, womit sie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den schwächsten Werten waren.
Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte belasten. Mit den Kurseinbußen sanken die Papiere unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.
Auch die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf die kurzfristige Entwicklung gibt, ist nun in Gefahr./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 76,60 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +2,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,25 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 52,17 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -3,27 %/+17,65 % bedeutet.