Immer der Gabel nach - Sachsen-Anhalt kulinarisch entdecken

    MAGDEBURG, Deutschland, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In Sachsen-Anhalt ist der Genuss zu Hause: Zwischen Backstuben, kleinen Manufakturen und Weinbergen warten Geschichten, Traditionen und eine Geschmacksvielfalt, die man am besten vor Ort entdeckt. Wer die regionale Schatztruhe öffnen möchte, begibt sich auf eine kulinarische Reise – zu überraschenden Genussorten und einem neuen Blick auf die Region.

    Mit dem Freyburger Weinfrühling wird jedes Jahr am 1. Mai die Weinfestsaison in der Region Saale-Unstrut eröffnet. Man kann junge Weine und regionale Köstlichkeiten probieren, dazu gibt’s Straßenmusik. Foto: Saale-Unstrut-Tourismus e.V./Falko Matte

    Beim Stichwort „Genuss" denkt man oft an Sterneküche. Auch die gibt es in Sachsen-Anhalt: 2025 wurde das „Pietsch" in Wernigerode vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet. Das „Zeitwerk" von Robin Pietsch sowie das „Speiseberg" in Halle (Saale) bestätigten jeweils ihren Stern. Genuss deluxe gehört also genauso zum Land wie bodenständige Küche.

    Doch wahre Genusserlebnisse finden sich oft im Kleinen. Wer wissen will, wie Sachsen-Anhalt schmeckt, kann mit regionalen Kostproben starten: Halloren-Kugeln, Tangermünder Nährstangen, Halberstädter Würstchen, Fleisch vom Harzer Roten Höhenvieh, Garley-Bier aus der Altmark oder Würchwitzer Milbenkäse. So unterschiedlich sie sind, sie alle erzählen von Handwerk, Tradition und regionaler Identität – und machen Lust, weiterzuentdecken.

    Genau hier setzt das Projekt Genussfinder an. Initiator Sascha Walz navigiert als kulinarischer Guide von Genussort zu Genussort. Die Idee entstand nach seiner Rückkehr aus Berlin in die Börde, wo er zunächst orientierungslos war. „Ich habe Sachsen-Anhalt kulinarisch unterschätzt", sagt er heute. In kurzen Instagram-Videos gibt er Betrieben und ihren Geschichten eine Bühne – vom Café bis zur Manufaktur. Der Erfolg ist beachtlich: Der 2025 gestartete Kanal zählte Ende des Jahres bereits rund 20.000 Follower. Ziel ist eine stetig wachsende kulinarische Landkarte mit etwa 50 neuen Genussorten pro Jahr.

    Zu den überraschendsten Entdeckungen gehört Havel Wagyu in Kuhlhausen bei Havelberg. Dort züchten Ronald Haake und David Meyer Wagyu-Rinder und zählen zu den größten Züchtern Deutschlands – ein Wow-Effekt am Dorfrand.

    Auch die Initiative Heimatgenuss Mitteldeutschland macht regionale Vielfalt sichtbar. Der Verein verbindet Erzeuger mit Köchen und Gastronomen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Über 700 Partner gehören inzwischen zum Netzwerk. Besonders erfolgreich ist das „Heimatmenü", bei dem mindestens fünf regionale Zutaten verwendet werden. So werden Qualität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung für heimische Produkte gefördert.

    Wie vielfältig Heimat schmeckt, zeigt zudem der Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt". 2025 erhielten 17 Produkte den „Kulinarischen Stern" – von Erdbeersmoothie und Mango-Gin bis zu Brot, Gebäck und regionalen Spezialitäten. Einige lassen sich bequem in einer Genussbox nach Hause bestellen.

    Wer Lust am Probieren hat, kann seine persönliche Gourmetreise fortsetzen – mit Spezialitätenboxen aus der Altmark, dem Harz, Halle, Magdeburg oder der Saale-Unstrut-Region. Denn Sachsen-Anhalt ist, kulinarisch gesehen, vor allem eines: eine wahre Schatztruhe für Genießer.

    Sascha Walz durfte im Café Luma’z in Wernigerode die hausgemachten Bagels selbst belegen. Für sein Portal Genussfinder, ein Genussguide für Sachsen-Anhalt, sucht er nach kulinarischen Entdeckungen. Foto: Genussfinder

    Ronald Haake züchtet in Kuhlhausen im Norden Sachsen-Anhalts Wagyu-Rinder. Er legt Wert auf eine langsame, stressfreie Aufzucht mit hochwertigem Futter, viel Platz und frischer Luft. Foto: Genussfinder

    Wagyu-Fleisch direkt von der Weide an der Havel: In Kuhlhausen bei Havelberg, ganz im Norden Sachsen-Anhalts, werden die Rinder gezüchtet. Foto: Genussfinder

    Vom Hof auf den Tisch: Bei Brockenbauer Thielecke aus Tanne im Harz stammt das Fleisch aus eigener Haltung . Die Familie züchtet das seltene Harzer Rote Höhenvieh sowie das Angler Sattelschwein. Foto: Adrian Liebau Gastblick.Media

    Der Satz „Geniessen ist Pflicht“ gehört zu Küchenphilosophie des Restaurants Wörlitzer Hof in Sachsen-Anhalt. Hier setzt man auf heimische Zutaten und serviert nicht nur ein Heimatmenü. Foto: Adrian Liebau Gastblick.Media

    Manuel Flechtner kreiert naturnahe Weine und vertreibt sie unter der Marke „Winzerbar“. Schon sein Ururgroßvater bewirtschaftete einen Weinberg bei Naumburg im Saaletal (Sachsen-Anhalt). Foto: Saale-Unstrut-Tourismus e.V./Falko Matte

    IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt Logo

