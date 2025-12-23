Bitcoin im Weihnachtsblues: Droht jetzt ein bitteres Jahresende?

Zum Jahresende ist die Stimmung am Kryptomarkt deutlich eingetrübt. Während Anleger noch vor wenigen Wochen auf das starke Kursplus zwischen April und Oktober sowie das neue Allzeithoch von 126.000 US-Dollar zu Beginn des vierten Quartals blickten, zeigt sich Bitcoin aktuell angeschlagen. Darauf verweisen Jonathan Osswald und Sören Hettler, Analysten der DZ Bank, in einer aktuellen Einschätzung.

Der Stimmungsumschwung nahm aus Sicht der Analysten am 10. Oktober seinen Anfang. An diesem Tag kam es zum bislang größten Liquidationsereignis in der Geschichte des Kryptomarktes. Seitdem steht der Bitcoin-Kurs unter anhaltendem Druck und pendelt um die Marke von 85.000 US-Dollar. Mehrere Versuche, das Niveau von 90.000 US-Dollar zurückzuerobern, blieben zuletzt ohne nachhaltigen Erfolg. Der Kurs liegt damit sogar unter dem Ausgangsniveau zu Jahresbeginn.

Historisch betrachtet ist die Hoffnung auf eine klassische Jahresendrallye begrenzt. Zwar konnte Bitcoin seit 2014 in einzelnen Jahren zwischen dem 19. und 31. Dezember kräftig zulegen, etwa Ende 2016 mit 21 Prozent oder im Jahr 2020 mit 27 Prozent. In mehreren anderen Jahren kam es jedoch zu spürbaren Verlusten. Median und Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen nur knapp über der Nulllinie. Auch die aktuellen Rahmenbedingungen liefern laut DZ Bank wenig Anlass für Optimismus.

Zwar sorgten zuletzt Spekulationen über eine lockerere US-Geldpolitik für etwas Rückenwind an den Aktienmärkten. Beim Bitcoin blieb dieser Effekt jedoch nahezu wirkungslos. Seit dem zehnten Oktober führten positive Nachrichten meist nur zu kurzen, nicht nachhaltigen Erholungen. Zusätzlichen Druck erzeugt die Debatte über eine mögliche Neuklassifizierung sogenannter Digital Asset Treasury Companies. Die Aussicht, dass Unternehmen mit hohen Bitcoin-Beständen künftig aus wichtigen Aktienindizes ausgeschlossen werden könnten, hat insbesondere institutionelle Investoren verunsichert.

Zwischen Mitte Oktober und Ende November reduzierten institutionelle Anleger ihr Engagement deutlich. In diesem Zeitraum verzeichneten Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von mehr als fünf Milliarden US-Dollar. Auch im Dezember ist bislang keine spürbare Trendwende zu erkennen. Die Analysten sehen darin einen Ausdruck gestiegener struktureller Unsicherheit. Die Diskussion um Indexregeln treffe genau jene Marktteilnehmer, die diesen Zyklus getragen hätten, und entziehe dem Markt einen zentralen Stabilitätsfaktor. Während im Jahr 2023 die Einführung von Bitcoin-ETFs und 2024 politische Hoffnungen für Auftrieb sorgten, fehlt aktuell ein vergleichbarer Impuls.

Auch das Stimmungsbild bestätigt diese Einschätzung. Der Fear-and-Greed-Index signalisiert derzeit extreme Angst unter den Marktteilnehmern. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin das Jahr erstmals seit 2022 wieder mit einer negativen Jahresbilanz abschließt. Das aktuelle Minus von rund zehn Prozent erscheint im historischen Vergleich jedoch moderat. In früheren Abschwungphasen, etwa 2014, 2018 oder 2022, lagen die Verluste teils deutlich über 60 Prozent.

Auffällig ist aus Sicht der DZ Bank, dass der Auslöser für die Schwäche diesmal weniger offensichtlich ist. Weder ein Börsenkollaps noch harte regulatorische Eingriffe stehen im Vordergrund. Vielmehr handelt es sich um eine schleichende Neubewertung institutioneller Krypto-Engagements. Dennoch mahnen die Analysten zur Gelassenheit. Bitcoin habe in der Vergangenheit deutlich schwierigere Phasen überstanden und sich nicht nur erholt, sondern neue Rekorde erreicht und seine Rolle an den internationalen Finanzmärkten gefestigt.

Ein endgültiger Abgesang auf Bitcoin sei daher verfrüht. Kurzfristige Rückschläge bleiben möglich. Gleichzeitig könne sich die Stimmung am Kryptomarkt rasch wieder drehen. Das gilt insbesondere dann, wenn das Vertrauen in den US-Dollar im kommenden Jahr unter Druck gerät oder die US-Notenbank unter neuer Führung eine deutlich lockerere Geldpolitik einschlägt und damit ihre Unabhängigkeit infrage stellt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





