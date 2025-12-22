SAP-Zertifikate mit bis zu 16% Chance und 26% Sicherheitspuffer

Da die Aktie mit der gesamten Branche abgerutscht sei, aber eine ganz eigene Anlagestory biete, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 320 Euro ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

Bonus-Zertifikat mit 16% Chance und 26% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FD4ZE09) auf die SAP-Aktie mit Barriere bei 155 Euro, Bonuslevel und Cap bei 240 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.3.27, konnte beim Aktienkurs von 209,50 Euro mit 207,59 Euro erworben werden. Verbleibt die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 155 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 240 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 207,59 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 15,61 Prozent (=12 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 26,01 Prozent auf 155 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 14% Chance und 14% Discount

Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000PK1AXQ4), BV 1, Bewertungstag 19.3.27, mit Cap bei 205 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 209,50 Euro mit 179,85 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 14,15 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die SAP-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 205 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 205 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 13,98 Prozent (=11 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 205 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.