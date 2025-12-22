Mega-Strafe: Darum muss Apple jetzt blechen

Die Richtlinie verpflichtet Drittanbieter-App-Entwickler, vor der Erhebung und Verknüpfung von Daten zu Werbezwecken, die Zustimmung der Nutzer durch eine entsprechende Abfrage einzuholen. Die italienische Kartellaufsicht, die die Untersuchung gemeinsam mit der Europäischen Kommission, der italienischen Datenschutzbehörde und anderen nationalen Wettbewerbsbehörden durchführte, stellte außerdem fest, dass die Bedingungen in keinem Verhältnis zu den von Apple erklärten Datenschutzzielen stehen.

Die italienische Kartellaufsicht (AGCM) verhängt gegen Apple und zwei seiner Tochtergesellschaften eine Geldstrafe von 98,6 Millionen Euro wegen angeblichen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch den App Store des US-Technologiegiganten. Die Regierungsbehörde erklärt in einer Pressemitteilung vom Montag, dass die Bestimmungen der Apple-Richtlinie zur Transparenz von App-Tracking einseitig auferlegt werden und die Interessen der Geschäftspartner des Unternehmens beeinträchtigen.

"Apple hält durch seinen App Store eine super-dominante Position", erklärt die AGCM.

Die Apple-Aktie ist seit Jahresbeginn mehr als 2,41 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 233,20 Euro. Am Montag ist die Aktie 0,80 Prozent (10:45 MEZ) im Plus. Das Analystenhaus UBS gab der Aktie am 09.12. ein "Hold"-Rating zu einem Kursziel von 280 US-Dollar. Jefferies setzte am 17.12. ein "Hold"-Rating zu einem Kursziel von 283,36 Euro. Am Montag hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten zeigen, dass sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone mittlerweile fast gleich sind, schreibt Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorlaufzeiten selbst für das Basismodell ließen nach.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 232,8EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.