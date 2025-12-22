    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Millionenstrafe

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Machtmissbrauch? Darum muss Apple jetzt blechen

    Italiens Kartellamt hat gegen Apple wegen App-Store-Machtmissbrauchs eine Mega-Strafe verhängt. Die Aktie zeigt sich am Montag volatil.

    Für Sie zusammengefasst
    • Italien verhängt 98,6 Mio. Euro Strafe gegen Apple.
    • App Store-Machtmissbrauch laut Kartellamt festgestellt.
    • Apple-Aktie volatil, Analysten geben gemischte Ratings.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Millionenstrafe - Machtmissbrauch? Darum muss Apple jetzt blechen
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Die italienische Kartellaufsicht (AGCM) verhängt gegen Apple und zwei seiner Tochtergesellschaften eine Geldstrafe von 98,6 Millionen Euro wegen angeblichen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch den App Store des US-Technologiegiganten. Die Regierungsbehörde erklärt in einer Pressemitteilung vom Montag, dass die Bestimmungen der Apple-Richtlinie zur Transparenz von App-Tracking einseitig auferlegt werden und die Interessen der Geschäftspartner des Unternehmens beeinträchtigen.

    Die Richtlinie verpflichtet Drittanbieter-App-Entwickler, vor der Erhebung und Verknüpfung von Daten zu Werbezwecken, die Zustimmung der Nutzer durch eine entsprechende Abfrage einzuholen. Die italienische Kartellaufsicht, die die Untersuchung gemeinsam mit der Europäischen Kommission, der italienischen Datenschutzbehörde und anderen nationalen Wettbewerbsbehörden durchführte, stellte außerdem fest, dass die Bedingungen in keinem Verhältnis zu den von Apple erklärten Datenschutzzielen stehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    291,64€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    255,82€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Apple hält durch seinen App Store eine super-dominante Position", erklärt die AGCM.

    Apple

    -0,64 %
    -1,71 %
    -1,02 %
    +11,39 %
    -4,89 %
    +82,35 %
    +120,09 %
    +849,44 %
    +9.106,25 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    Die Apple-Aktie ist seit Jahresbeginn mehr als 2,41 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 233,20 Euro. Am Montag ist die Aktie 0,80 Prozent (10:45 MEZ) im Plus. Das Analystenhaus UBS gab der Aktie am 09.12. ein "Hold"-Rating zu einem Kursziel von 280 US-Dollar. Jefferies setzte am 17.12. ein "Hold"-Rating zu einem Kursziel von 283,36 Euro. Am Montag hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten zeigen, dass sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone mittlerweile fast gleich sind, schreibt Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorlaufzeiten selbst für das Basismodell ließen nach.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 232,8EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Millionenstrafe Machtmissbrauch? Darum muss Apple jetzt blechen Italiens Kartellamt hat gegen Apple wegen App-Store-Machtmissbrauchs eine Mega-Strafe verhängt. Die Aktie zeigt sich am Montag volatil.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     