    Arthur Hayes Prognose

    Bitcoin bis März bei 200.000 US-Dollar?

    Bitcoin-Milliardär Arthur Hayes erwartet, dass eine neue Fed-Politik eine explosive Bitcoin-Rallye bis ins Frühjahr 2026 auslösen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin könnte bis 2026 auf 200.000 USD steigen.
    • Neue Fed-Politik (RMP) als Treiber für Bitcoin-Rallye.
    • Kurzfristig Seitwärtsbewegung, Rallye erst 2025.
    Arthur Hayes Prognose - Bitcoin bis März bei 200.000 US-Dollar?
    Foto: Dall-E

    Der Bitcoin-Markt steht laut dem prominenten Krypto-Investor und Milliardär Arthur Hayes vor einer der dynamischsten Phasen seiner Geschichte. Der Mitgründer der Krypto-Derivatebörse BitMEX erwartet, dass der Preis der weltweit größten Kryptowährung bis März auf bis zu 200.000 US-Dollar steigen könnte – ein Plus von rund 127 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

    Derzeit notiert Bitcoin bei rund 89.500 US-Dollar, etwa 30 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.080 US-Dollar.

    In einem Blogbeitrag argumentiert Hayes, dass ein neuer geldpolitischer Mechanismus der US-Notenbank der entscheidende Auslöser für die nächste Bitcoin-Rallye sein dürfte.

    Neue Fed-Strategie als Kurstreiber: "RMP ist das neue QE"

    Im Mittelpunkt von Hayes’ These steht eine neue operative Maßnahme der US-Notenbank, die bei der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses vorgestellt wurde: sogenannte Reserve Management Purchases (RMP). Dabei handelt es sich um Anleihekäufe, die laut Hayes funktional einer Neuauflage der quantitativen Lockerung (QE) gleichkommen.

    "RMP ist ein neues Akronym, das am 10. Dezember in mein persönliches Wörterbuch aufgenommen wurde", schrieb Hayes. "Sofort habe ich verstanden, was es bedeutet – und es geliebt, wie eine wiedergefundene alte Liebe: Quantitative Easing."

    Aus seiner Sicht führt jede Form expansiver Geldpolitik zwangsläufig zu steigenden Preisen von Sachwerten. Neben Gold und Minenaktien zählt für ihn vor allem Bitcoin zu den größten Profiteuren einer wachsenden Geldmenge.

    Bitcoin als Gegengewicht zum Fiat-System

    Hayes bleibt seiner langfristig systemkritischen Haltung treu. Sollte die expansive Geldpolitik anhalten, könnte Bitcoin seiner Meinung nach eines Tages das bestehende, von ihm scharf kritisierte Fiat-Geldsystem verdrängen.

    Bereits in der Vergangenheit hatte der ehemalige BitMEX-Chef wiederholt darauf hingewiesen, dass steigende Geldmengen und Anleihekäufe der US-Notenbank zentrale Treiber für den Bitcoin-Preis seien.

     

    Seitwärtsbewegung bis Jahresende – Rallye erst 2025

    Kurzfristig gibt sich Hayes deutlich vorsichtiger. Für den Rest des Jahres rechnet er mit einer Seitwärtsbewegung zwischen 80.000 und 100.000 US-Dollar. Erst im neuen Jahr, wenn die Märkte RMP vollständig als geldpolitische Lockerung einpreisen, erwartet er einen schnellen Ausbruch nach oben.

    "Sobald der Markt RMP mit QE gleichsetzt, wird Bitcoin zügig die Marke von 124.000 US-Dollar zurückerobern und rasch in Richtung 200.000 US-Dollar marschieren", so Hayes. Der Höhepunkt der Erwartungen dürfte seiner Einschätzung nach im März erreicht werden.

    Nicht nur Bitcoin im Fokus

    Neben Bitcoin sieht Hayes auch Chancen bei ausgewählten Altcoins. Besonders positiv äußerte er sich über den Token ENA des Krypto-Projekts Ethena.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 89.996USD auf CryptoCompare Index (22. Dezember 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Pascal Grunow
