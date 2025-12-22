Gold, Silber neue Allzeithochs - verkündet Trump heute Venezuela-Krieg?

Gold und Silber erreichen heute Nacht erneut neue Allzeithochs - ein Treiber könnte sein, dass Trump heute den Krieg gegen Venezuela verkünden könnte! Denn für heute 16.30Uhr US-Ostküstenzeit (22.30Uhr deutscher Zeit) ist ein Auftritt von Trump mit "Kriegsminister" Hegseth sowie dem Chef der US-Navy geplant - und das alles, nachdem die USA nun schon drei Schiffe beschlagnahmt haben (darunter ein chinesisches Schiff). Diese geopolitischen Spannungen treiben Gold und Silber - aber auch der Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen dürfte ein Faktor für die erneute Rally der Edelmetalle sein..

