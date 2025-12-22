Optimisten unter Firmen in der Minderheit

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nur eine kleine Minderheit der deutschen Unternehmen blickt trotz etwas besserer Konjunkturaussichten zuversichtlich auf das nächste Jahr. Nur knapp 15 Prozent der Firmen rechnen 2026 mit einer Verbesserung ihrer Lage, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Eine Mehrheit von 59 Prozent rechnet demnach mit keiner Veränderung, und 26 Prozent fürchten eine Verschlechterung. "Die Unternehmen bleiben sehr zurückhaltend, von Aufbruchstimmung ist weit und breit nichts zu sehen", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut befragt für seine Konjunkturerhebungen allmonatlich mehrere tausend Unternehmen. In der Industrie als wichtigstem Wirtschaftszweig ist der Anteil der optimistischen Unternehmen demnach mit 18,2 Prozent geringfügig höher als im Schnitt.