SMA Solar Technology Aktie mit Kurssprung +4,36 % - 22.12.2025

Mit einer Performance von +4,36 % konnte die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SMA Solar Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +48,93 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -13,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,38 %. Im Jahr 2025 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Plus von +135,66 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,61 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,89 % 1 Monat -1,38 % 3 Monate +48,93 % 1 Jahr +136,97 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.