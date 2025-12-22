    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    WDH/Aus Epstein-Akten gelöschtes Foto von Trump wieder online

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Justizministerium stellt Trump-Foto wieder online.
    • Foto wurde vorübergehend aus Vorsicht gelöscht.
    • Keine Hinweise auf Trumps Verwicklung in den Skandal.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (im letzten Satz muss es korrekt: der stellvertretende Justizminister heißen)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat ein aus den veröffentlichten Akten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gelöschtes Foto von US-Präsident Donald Trump wieder online gestellt. Die Aufnahme sei "aus reiner Vorsicht" vorübergehend gelöscht worden, um zu prüfen, ob Epstein-Opfer darauf abgebildet seien, erklärte das Ministerium in einem Post auf der Plattform X am Sonntag (Ortszeit). Da keine Hinweise darauf vorlägen, sei es unverändert und ohne Schwärzungen wieder veröffentlicht worden.

    Das vorübergehend gelöschte Bild zeigt eine Schublade mit Fotos, darunter eines von Trump vor seiner Präsidentschaft, auf dem er mit Frauen in Bikinis posiert. Trump kannte Epstein gut, wie frühere Fotos zeigen. Allerdings gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Verwicklung des Republikaners in den Skandal.

    Jahrelang hatte Epstein einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Der 2019 in einer New Yorker Gefängniszelle tot aufgefundene US-Multimillionär soll minderjährige Mädchen auch selbst missbraucht haben.

    Am späten Freitagnachmittag hatte das US-Justizministerium nach massivem Druck der Öffentlichkeit zunächst Tausende Dateien auf seiner Webseite hochgeladen. Darin zu finden waren neben Fotos auch Dokumente. Mehrere Dateien waren jedoch anschließend wieder gelöscht worden - so auch das Bild von Trump. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche erklärte, dass das kommentarlose Entfernen der Dateien auf Bitten von Betroffenen zurückgehe./aae/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
