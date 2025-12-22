Bank zahlt Kunden Millionen aus

Der Diebstahl erinnert an einen ähnlichen Fall im August 2021: Damals hatten unbekannte Täter in Norderstedt in einem spektakulären Coup rund 650 Schließfächer der Hamburger Sparkasse ausgeräumt. Damals waren die Kriminellen mit einem Kernbohrer aus extra angemieteten Räumen über der Filiale in den Tresorraum gelangt. Über den Weg der Täter in das Bankgebäude in Lübeck gibt es noch keine Angaben./xil/DP/zb

