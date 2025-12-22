Schließfach-Aufbruch
Bank zahlt Kunden Millionen aus
- Über 200 Schließfächer in Lübeck aufgebrochen.
- Mehr als 7 Millionen Euro an Kunden ausgezahlt.
- Staatsanwaltschaft bietet 5.000 Euro Belohnung an.
LÜBECK (dpa-AFX) - Nach dem Aufbruch von deutlich mehr als 200 Schließfächern in einer Lübecker Filiale der Deutschen Bank vor einem Jahr sind bisher mehr als sieben Millionen Euro an die bestohlenen Kunden ausgezahlt worden. "Der von uns im April ins Leben gerufene Prozess zur Entschädigung unserer Kunden kommt sehr gut voran", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. Das Geldhaus arbeite daran, alle berechtigten Ansprüche "schnell und unbürokratisch" zu regulieren. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.
Unbekannte hatten in der Nacht zum 21. Dezember 2024 in der Bank 371 Kundenschließfächer aufgebrochen und daraus Schmuck, Wertgegenstände, persönliche Dokumente und auch Bargeld im Gesamtwert von mehr als 18 Millionen Euro gestohlen. Die Staatsanwaltschaft setzte im Februar eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.
Der Diebstahl erinnert an einen ähnlichen Fall im August 2021: Damals hatten unbekannte Täter in Norderstedt in einem spektakulären Coup rund 650 Schließfächer der Hamburger Sparkasse ausgeräumt. Damals waren die Kriminellen mit einem Kernbohrer aus extra angemieteten Räumen über der Filiale in den Tresorraum gelangt. Über den Weg der Täter in das Bankgebäude in Lübeck gibt es noch keine Angaben./xil/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 32,98 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 64,27 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +2,98 %/+15,10 % bedeutet.
