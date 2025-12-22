Aurubis stark - Nahe an Rekordhoch

Kurz zuvor waren sie bis auf 123,30 Euro und damit ganz nah an ihr Rekordhoch von 123,50 Euro Anfang Dezember herangerückt. Für das laufende Jahr steht bislang ein Kursgewinn von knapp 60 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aurubis-Aktien haben am Montag mit einem deutlichen Kursanstieg auf die weiter steigenden Kupferpreise reagiert. Mit einem Kursplus von zuletzt 2,7 Prozent auf 121,90 Euro gehören die Papiere des Kupferproduzenten zu den Top-Werten im MDax .

Die Kupferpreise haben ihren Aufwärtstrend seit dem Frühjahr in den vergangenen Wochen beschleunigt fortgesetzt. "Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl./edh/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 121 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 10:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %. Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,45 Mrd.. Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -9,32 %/-1,07 % bedeutet.



