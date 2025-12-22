    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    TV-Überraschung

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Golf bald bei der Telekom

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Telekom überträgt PGA- und DP World Tour.
    • Ryder Cup ab 2027 ebenfalls im Telekom-Angebot.
    • Sky bleibt für Major-Turniere und LIV-Tour zuständig.
    TV-Überraschung - Golf bald bei der Telekom
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Golf-Fans benötigen im neuen Jahr ein weiteres Abonnement. Die Deutsche Telekom hat sich ein umfangreiches Rechtepaket gesichert und überträgt zukünftig die Turniere der PGA-Tour und der DP World Tour, die bisher von Sky gezeigt wurden. Auch der alle zwei Jahre ausgespielte Ryder Cup wird von 2027 an bei den kostenpflichtigen TV-Angeboten der Telekom laufen.

    Die vier Major-Turniere werden weiterhin von Sky übertragen. Die LIV-Tour läuft wie bisher auf DAZN. Im Paket der Telekom sind zusätzlich die Nachwuchs- und die Legenden-Tour enthalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Short
    29,23€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,36€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der bis 2029 laufende Vertrag umfasst laut Telekom pro Jahr 131 Wettbewerbe und bietet für Kunden von MagentaTV und MagentaSport rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr auf zwei neuen Golf-Kanälen. Golf habe "eine neue Heimat", sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. "Mit diesem Paket bieten wir Deutschlands umfassendstes Golf-Live-Angebot aller Zeiten. Von den ersten Flights bis zur Entscheidung zeigen wir jedes Turnier wie noch nie."/mrs/DP/nas

    Deutsche Telekom

    -0,26 %
    +2,05 %
    -1,19 %
    -5,81 %
    -5,42 %
    +43,49 %
    +86,45 %
    +78,80 %
    +72,48 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 27,23 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +2,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,83 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +32,06 %/+54,07 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TV-Überraschung Golf bald bei der Telekom Golf-Fans benötigen im neuen Jahr ein weiteres Abonnement. Die Deutsche Telekom hat sich ein umfangreiches Rechtepaket gesichert und überträgt zukünftig die Turniere der PGA-Tour und der DP World Tour, die bisher von Sky gezeigt wurden. Auch der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     