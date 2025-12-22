Golf bald bei der Telekom

Der bis 2029 laufende Vertrag umfasst laut Telekom pro Jahr 131 Wettbewerbe und bietet für Kunden von MagentaTV und MagentaSport rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr auf zwei neuen Golf-Kanälen. Golf habe "eine neue Heimat", sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. "Mit diesem Paket bieten wir Deutschlands umfassendstes Golf-Live-Angebot aller Zeiten. Von den ersten Flights bis zur Entscheidung zeigen wir jedes Turnier wie noch nie."/mrs/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 27,23 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +2,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,83 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +32,06 %/+54,07 % bedeutet.