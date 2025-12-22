TV-Überraschung
Golf bald bei der Telekom
- Deutsche Telekom überträgt PGA- und DP World Tour.
- Ryder Cup ab 2027 ebenfalls im Telekom-Angebot.
- Sky bleibt für Major-Turniere und LIV-Tour zuständig.
BERLIN (dpa-AFX) - Golf-Fans benötigen im neuen Jahr ein weiteres Abonnement. Die Deutsche Telekom hat sich ein umfangreiches Rechtepaket gesichert und überträgt zukünftig die Turniere der PGA-Tour und der DP World Tour, die bisher von Sky gezeigt wurden. Auch der alle zwei Jahre ausgespielte Ryder Cup wird von 2027 an bei den kostenpflichtigen TV-Angeboten der Telekom laufen.
Die vier Major-Turniere werden weiterhin von Sky übertragen. Die LIV-Tour läuft wie bisher auf DAZN. Im Paket der Telekom sind zusätzlich die Nachwuchs- und die Legenden-Tour enthalten.
Der bis 2029 laufende Vertrag umfasst laut Telekom pro Jahr 131 Wettbewerbe und bietet für Kunden von MagentaTV und MagentaSport rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr auf zwei neuen Golf-Kanälen. Golf habe "eine neue Heimat", sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. "Mit diesem Paket bieten wir Deutschlands umfassendstes Golf-Live-Angebot aller Zeiten. Von den ersten Flights bis zur Entscheidung zeigen wir jedes Turnier wie noch nie."/mrs/DP/nas
T-Mobile
Und weiter geht es bei TMUS:
„On December 11, 2025, T-Mobile US, Inc., a Delaware corporation (the “Company”), announced that its Board of Directors (the “Board”) has authorized a new shareholder return program of up to $14.6 billion that will run through December 31, 2026 (the “2026 Shareholder Return Program”).“
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1283699/000119312525315998/d13180d8k.htm