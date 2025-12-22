    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca

    Studienziel verfehlt

    705 Aufrufe 705 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lungenkrebs-Hoffnung geplatzt: AstraZeneca meldet herben Rückschlag!

    AstraZeneca scheitert mit einer vielversprechenden Wirkstoffkombination in einer Spätstudie zu Lungenkrebs. Der Konzern bleibt dennoch kämpferisch.

    Für Sie zusammengefasst
    • AstraZeneca scheitert mit Krebs-Wirkstoffkombination.
    • Therapie verbesserte Überlebensrate nicht signifikant.
    • Unternehmen bleibt optimistisch und setzt auf Innovation.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Studienziel verfehlt - Lungenkrebs-Hoffnung geplatzt: AstraZeneca meldet herben Rückschlag!
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    AstraZeneca meldet einen Rückschlag in der Krebsforschung. Der britische Pharmakonzern bestätigt, dass die Kombination aus dem experimentellen Wirkstoff Ceralasertib und dem zugelassenen Immuntherapeutikum Imfinzi in einer späten klinischen Studie ihr primäres Ziel verfehlt hat. Die Therapie konnte die Gesamtüberlebensrate bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkrebs nicht signifikant verbessern. Damit bleibt der Standard der Behandlung vorerst bestehen.

    AstraZeneca

    -0,56 %
    +1,39 %
    -2,31 %
    +20,55 %
    +32,03 %
    +21,13 %
    +84,82 %
    +209,60 %
    +305,25 %
    ISIN:GB0009895292WKN:886455

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Astrazeneca!
    Short
    148,46€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    122,98€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sicherheit stabil – Wirkung zu schwach

    Nach Unternehmensangaben zeigte die Kombination keine neuen sicherheitsrelevanten Risiken. Die Behandlung galt als grundsätzlich gut verträglich. Getestet wurde sie bei Patienten, deren Tumoren nach vorangegangenen Therapien nicht mehr auf bestehende Behandlungsoptionen reagierten. Ceralasertib zielt auf ein Protein, das eine Schlüsselrolle bei der Reparatur von DNA-Schäden spielt. In Verbindung mit Immuntherapien sollte der Ansatz geschwächte Krebszellen angreifbarer machen.

    Unternehmen hält an Krebsstrategie fest

    Trotz des Scheiterns will AstraZeneca seine Onkologie-Offensive nicht abbremsen. Susan Galbraith, Executive Vice President für Onkologie- und Hämatologie-Forschung und -Entwicklung, erklärt: "Obwohl wir von diesem Ergebnis enttäuscht sind, bleiben wir weiterhin entschlossen, mit unserem branchenführenden Portfolio neue Medikamente zu entwickeln, um den dringenden Bedarf an einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten mit Lungenkrebs zu decken." Das Unternehmen sieht die Notwendigkeit weiterer Innovationen und verweist auf eine breite Pipeline.

    Bedeutung für Konzern und Branche

    Der Rückschlag trifft AstraZeneca in einem hochkompetitiven Markt, in dem Fortschritte bei Lungenkrebs-Therapien wirtschaftlich und medizinisch enorme Bedeutung haben. Investoren und Analysten dürften nun vor allem auf Folgeanalysen und alternative Projekte aus der Krebsforschung des Unternehmens blicken. Für Patienten bleibt die Suche nach neuen, wirksameren Therapien weiter dringend.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 155,6EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Studienziel verfehlt Lungenkrebs-Hoffnung geplatzt: AstraZeneca meldet herben Rückschlag! AstraZeneca scheitert mit einer vielversprechenden Wirkstoffkombination in einer Spätstudie zu Lungenkrebs. Der Konzern bleibt dennoch kämpferisch.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     