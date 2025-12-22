Lungenkrebs-Hoffnung geplatzt: AstraZeneca meldet herben Rückschlag!

AstraZeneca meldet einen Rückschlag in der Krebsforschung. Der britische Pharmakonzern bestätigt, dass die Kombination aus dem experimentellen Wirkstoff Ceralasertib und dem zugelassenen Immuntherapeutikum Imfinzi in einer späten klinischen Studie ihr primäres Ziel verfehlt hat. Die Therapie konnte die Gesamtüberlebensrate bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkrebs nicht signifikant verbessern. Damit bleibt der Standard der Behandlung vorerst bestehen.

Sicherheit stabil – Wirkung zu schwach

Nach Unternehmensangaben zeigte die Kombination keine neuen sicherheitsrelevanten Risiken. Die Behandlung galt als grundsätzlich gut verträglich. Getestet wurde sie bei Patienten, deren Tumoren nach vorangegangenen Therapien nicht mehr auf bestehende Behandlungsoptionen reagierten. Ceralasertib zielt auf ein Protein, das eine Schlüsselrolle bei der Reparatur von DNA-Schäden spielt. In Verbindung mit Immuntherapien sollte der Ansatz geschwächte Krebszellen angreifbarer machen.

Unternehmen hält an Krebsstrategie fest

Trotz des Scheiterns will AstraZeneca seine Onkologie-Offensive nicht abbremsen. Susan Galbraith, Executive Vice President für Onkologie- und Hämatologie-Forschung und -Entwicklung, erklärt: "Obwohl wir von diesem Ergebnis enttäuscht sind, bleiben wir weiterhin entschlossen, mit unserem branchenführenden Portfolio neue Medikamente zu entwickeln, um den dringenden Bedarf an einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten mit Lungenkrebs zu decken." Das Unternehmen sieht die Notwendigkeit weiterer Innovationen und verweist auf eine breite Pipeline.

Bedeutung für Konzern und Branche

Der Rückschlag trifft AstraZeneca in einem hochkompetitiven Markt, in dem Fortschritte bei Lungenkrebs-Therapien wirtschaftlich und medizinisch enorme Bedeutung haben. Investoren und Analysten dürften nun vor allem auf Folgeanalysen und alternative Projekte aus der Krebsforschung des Unternehmens blicken. Für Patienten bleibt die Suche nach neuen, wirksameren Therapien weiter dringend.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

