So billig war Nvidia fast nie – historisch folgten darauf dreistellige Rallyes

Die Aktie von Nvidia gilt vielen Anlegern trotz des KI-Booms nicht als klassisches Schnäppchen. Doch genau das stellt eine aktuelle Analyse von Bernstein infrage. Analyst Stacy Rasgon verweist darauf, dass Nvidia zuletzt mit rund dem 25-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt wurde – ein Niveau, das für das Unternehmen historisch ungewöhnlich niedrig ist. Das Forward-KGV ist seit Jahresbeginn um etwa 27 Prozent gefallen und liegt damit im 11. Perzentil der vergangenen zehn Jahre. "Auf absoluter Basis ist die Aktie ziemlich günstig", schrieb Rasgon.

Noch auffälliger ist die relative Bewertung. Nvidia wird aktuell mit einem Abschlag von rund 13 Prozent gegenüber dem PHLX Semiconductor Index gehandelt. In den vergangenen zehn Jahren habe es laut Rasgon nur 13 Handelstage gegeben, an denen Nvidia im Vergleich zum Sektor günstiger bewertet gewesen sei. Historisch erwies sich dieses Bewertungsniveau als attraktiver Einstiegspunkt: In Phasen, in denen das Forward-KGV unter 25 lag, erzielte die Aktie in den folgenden zwölf Monaten im Durchschnitt Renditen von über 150 Prozent. "Es gab keinen einzigen Fall mit einem negativen Drawdown", so Rasgon. Sein Fazit: "Wir würden hier kaufen."