    "Wir würden hier kaufen"

    So billig war Nvidia fast nie – historisch folgten darauf dreistellige Rallyes

    Ein Blick in die Historie überrascht: Immer wenn Nvidia so bewertet war wie jetzt, legte die Aktie im Folgejahr stark zu. Ein Analyst spricht von einem klaren Kaufmoment.

    "Wir würden hier kaufen" - So billig war Nvidia fast nie – historisch folgten darauf dreistellige Rallyes
    Die Aktie von Nvidia gilt vielen Anlegern trotz des KI-Booms nicht als klassisches Schnäppchen. Doch genau das stellt eine aktuelle Analyse von Bernstein infrage. Analyst Stacy Rasgon verweist darauf, dass Nvidia zuletzt mit rund dem 25-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt wurde – ein Niveau, das für das Unternehmen historisch ungewöhnlich niedrig ist. Das Forward-KGV ist seit Jahresbeginn um etwa 27 Prozent gefallen und liegt damit im 11. Perzentil der vergangenen zehn Jahre. "Auf absoluter Basis ist die Aktie ziemlich günstig", schrieb Rasgon.

    Noch auffälliger ist die relative Bewertung. Nvidia wird aktuell mit einem Abschlag von rund 13 Prozent gegenüber dem PHLX Semiconductor Index gehandelt. In den vergangenen zehn Jahren habe es laut Rasgon nur 13 Handelstage gegeben, an denen Nvidia im Vergleich zum Sektor günstiger bewertet gewesen sei. Historisch erwies sich dieses Bewertungsniveau als attraktiver Einstiegspunkt: In Phasen, in denen das Forward-KGV unter 25 lag, erzielte die Aktie in den folgenden zwölf Monaten im Durchschnitt Renditen von über 150 Prozent. "Es gab keinen einzigen Fall mit einem negativen Drawdown", so Rasgon. Sein Fazit: "Wir würden hier kaufen."

    Zwar ist die Nvidia-Aktie im laufenden Jahr um rund 35 Prozent gestiegen, blieb zuletzt jedoch hinter dem Chip-Sektor zurück und kam seit dem Sommer kaum voran. Belastend wirkten Sorgen über steigende Investitionsausgaben der Hyperscaler sowie zunehmenden Wettbewerb. Rasgon hält diese Bedenken für überzogen. Die Investitionen der großen Cloud-Anbieter wirkten weiterhin solide, zudem könnten Nvidias GPUs gegenüber spezialisierten ASIC-Lösungen wieder an Attraktivität gewinnen – auch im Vergleich zu Entwicklungen von Google in Kooperation mit Broadcom.

    Weitere Impulse sieht der Analyst im Jahr 2026, etwa durch die nächste Generation der Rubin-KI-Plattform sowie die jährliche Entwicklerkonferenz im März. Zusätzlich könnte die jüngst erteilte Genehmigung der US-Regierung, H200-Chips wieder nach China zu liefern, mittelfristig für Rückenwind sorgen. Auch nach dem jüngsten Kursanstieg um knapp vier Prozent auf 180,99 US-Dollar bleibt Nvidia damit bewertungsseitig im historischen Vergleich attraktiv. Rasgon hält die Umsatzschätzungen der Wall Street vor dem Hintergrund eines von Nvidia selbst adressierten Marktpotenzials von rund 500 Milliarden US-Dollar bis 2026 weiterhin für zu niedrig.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
