TKMS Aktie knickt ein - 22.12.2025

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,33 %.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,73 % verliert die TKMS Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,59 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,82 % 1 Monat +9,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der TKMS Aktie, die als günstig bewertet wird und Potenzial für zukünftige Gewinne hat. Ein kürzlich erhaltener Großauftrag für Torpedos könnte das Umsatzvolumen erheblich steigern. Die Rüstungsindustrie profitiert von günstigen Marktbedingungen, was die Nachfrage nach TKMS Produkten ankurbeln könnte. Zudem wird spekuliert, dass der MDAX-Effekt den Kurs anziehen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,14 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.