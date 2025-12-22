    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie knickt ein - 22.12.2025

    Am 22.12.2025 ist die TKMS Aktie, bisher, um -1,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.12.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,73 % verliert die TKMS Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,59 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,33 %.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,82 %
    1 Monat +9,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der TKMS Aktie, die als günstig bewertet wird und Potenzial für zukünftige Gewinne hat. Ein kürzlich erhaltener Großauftrag für Torpedos könnte das Umsatzvolumen erheblich steigern. Die Rüstungsindustrie profitiert von günstigen Marktbedingungen, was die Nachfrage nach TKMS Produkten ankurbeln könnte. Zudem wird spekuliert, dass der MDAX-Effekt den Kurs anziehen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,14 Mrd. € wert.

    Richtungslos träger Handel


    Nach der freundlichen Tendenz am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt wenig verändert und ohne klare Richtung in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Der Dax notierte am Vormittag 0,2 Prozent höher bei 24.324 Punkten. Der MDax der …

    Vorweihnachtliche Ruhe - Neulinge in MDax und SDax


    Nach der freundlichen Tendenz am Freitag dürfte der deutsche Aktienmarkt nur wenig verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten starten. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf …

    Kaum verändert erwartet - viele Neulinge in MDax und SDax


    Der Dax dürfte kaum verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.265 Punkte und damit 0,1 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Da …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -1,73 %
    -3,82 %
    +9,33 %
    -28,49 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



