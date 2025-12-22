    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla Aktie heute im Plus (415,90€) - 22.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +1,23 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,23 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 415,90, mit einem Plus von +1,23 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Tesla Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,41 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +5,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tesla eine positive Entwicklung von +5,87 % erlebt.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,33 %
    1 Monat +20,32 %
    3 Monate +12,41 %
    1 Jahr +1,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen der neuen Aktienoptionen für Elon Musk auf den Kurs der Tesla Aktie, die durch Verwässerung negativ beeinflusst werden könnte. Gleichzeitig gibt es Spekulationen über einen möglichen Kursanstieg und die Marktkapitalisierung von Tesla im Vergleich zu anderen Herstellern. Anleger sind besorgt über die bevorstehenden Q4-Zahlen und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die laut Umfragen abnimmt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Bil. € wert.

    Tesla stellt Optimus-Roboter in Berlin vor – Aktie steigt


    Mit einer Optimus-Demonstration in Berlin schürt Tesla neue Hoffnungen auf eine Roboter-Zukunft und sorgt trotz vieler Zweifel erneut für Rückenwind bei der Aktie.

    Silber, Sierra Madre Gold and Silver & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    RBC stuft Tesla auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt …

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


