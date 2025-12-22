Dürr arbeitet an Trendwende

Dürr hält sich seit einigen Jahren in einer Handelsspanne zwischen 17,62 und in der Spitze 26,50 Euro auf und schwankt in unregelmäßigen Abständen auf und ab. Das Ganze spielt sich in einem seit August 2021 existierenden Abwärtstrend ab. Nun aber attackiert Dürr einen seit Frühjahr letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend und dürfte bei einem nachhaltigen Durchbruch auf der Oberseite ein untergeordnetes Kaufsignal generieren. Genau hiervon ließe sich durch eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite in den kommenden Wochen überdurchschnittlich profitieren. Langfristig muss aber erst der große Boden erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Ein überzeugender Ausbruch der Dürre-Aktie über das Niveau von mindestens 21,80 Euro auf Tages- und später Wochenbasis würde zunächst ein kleineres Kaufsignal in den Bereich von 23,15 und später 24,10 Euro generieren und sich für ein Long-Engagement anbieten. Später könnte sogar die obere Begrenzung der laufenden Handelsspanne bei 26,50 Euro angesteuert werden. Auf der Unterseite sichert der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 20,33 Euro die Aktie vergleichsweise gut ab, erst darunter dürften sich wieder sukzessive Abschläge auf 19,34 und darunter 18,82 Euro andeuten.

Dürr AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Ein Durchbruch auf der Oberseite durch einen Ausbruch über 21,80 Euro und dürfte insgesamt Aufwärtspotenzial auf 24,10 Euro freisetzen und würde sich für ein zeitnahes Long-Engagement anbieten. Dieses könnte beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM8UJM erfolgen, insgesamt würde sich hieraus ein Renditepotenzial von 80 Prozent ergeben. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,51 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 20,40 Euro für den Fall eines späteren Pullbacks nicht überschreiten. Zur Orientierung würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 0,14 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen einplanen, ehe die Aktie erfolgreich ins Ziel einlenkt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM8UJM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,27 - 0,28 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 19,0594 Euro Basiswert: Dürr AG KO-Schwelle: 19,0594 Euro akt. Kurs Basiswert: 21,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,51 Euro Hebel: 7,8 Kurschance: + 80 Prozent Börse Frankfurt

